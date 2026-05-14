Traian Băsescu, despre criza guvernamentală: „O singură soluție pentru reluarea funcționării coaliției: dacă e moartă, trebuie reînviată”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că singura soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală ar fi reluarea funcționării coaliției de guvernare și lăsarea deoparte a orgoliilor liderilor politici, el apreciind că nu se pot face alegeri anticipate.

„Ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor.

N-au dat nicio șansă românilor să înțeleagă ce votează și au mers pe ideea, vor vota, cum îi prostim prin televiziuni, prin TikTok, prin... Asta au vrut să obțină. Nu să voteze pentru partide, pentru politicieni, ci să fie zăpăciți legat de asta, dar să influențeze votul prin (...) toate mijloacele electronice. Deci, acum avem rezultatul la ce s-a întâmplat. Sigur, nu poți să faci alegeri anticipate. Îți trebuie o soluție. Soluția nu este.

Deci, degeaba se joacă. Există o singură soluție: reluarea funcționării coaliției. A acestei coaliții. (...) Dacă e moartă, trebuie reînviată.

România riscă să piardă peste 18 miliarde de euro din cauza crizei guvernamentale

Sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii și de interese politice avem o țară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE și încă 10 miliarde până în august trebuiesc încasate de pe PNRR. Dacă oamenii ăștia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem șanse să pierdem banii pentru armată la sfârșitul mai și banii din PNRR în august. Și să pierdem așa frumos vreo 20 de miliarde”, a declarat Băsescu, la TVR Info.

Potrivit fostului președinte, „partidele, PSD-ul și PNL-ul, trebuie să înțeleagă că nu au soluție și dacă amândouă sunt responsabile de ce s-a întâmplat din punct de vedere politic cu guvernul, de căderea guvernului, tot ambele partide, și PNL-ul și PSD-ul, vor fi responsabile că am pierdut banii”.

„Falsificarea alegerilor” a dus la apariția unor „Mesia”

Băsescu mai spune că, după „falsificarea alegerilor, au apărut niște «Mesia»”:

„Sigur, după falsificarea alegerilor din 2024, a apărut așa, niște «Mesia». A fost Georgescu «Mesia» până acum câteva luni. El era «omul providențial, trimis de Dumnezeu» să ne dea benzină cu un leu, apă, hrană și ce mai era acolo. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia - «Mesia Bolojan» - și ăsta de neschimbat și de neînlocuit”.

„Eu nu spun că Bolojan trebuie acuzat, dar partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, deasupra interesului național. Deci liberalii trebuie să înțeleagă, sigur, domnul Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale. (...) Da, presupun că va candida și atunci poate să facă foarte bine din funcția de președinte al Senatului. Se întoarce înapoi la Senat, preia funcția de acolo”, a adăugat Traian Băsescu.

Viitorul premier – nu „un liberal pesedist”

El a subliniat că o soluție simplă pentru rezolvarea acestei probleme ar fi nominalizarea de către liberali a unui alt premier, dar nu „un liberal pesedist”.

„Dacă vor să rezolve problemele țării, ar trebui simplu să spună: «avem un protocol, voi liberalii aveți premierul până în aprilie 2027, hai, nominalizați premier». Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal. (...) Bolojan nu trebuie să plece. Bolojan a fost revocat. (...) Deci să vină un alt liberal, dar un liberal liberal, nu un liberal pesedist. Că la liberali sunt liberali pesediști, liberali peneliști, liberali pedeliști”, a mai spus Traian Băsescu.

