PSD nu exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier

PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va propune pe acesta pentru funcția de viitor prim-ministru.

PSD nu exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier|Foto: Radu Tuta/AGERPRES

Potrivit unor surse social-democrate, în cazul în care Eugen Tomac va fi nominalizat pentru a forma viitorul Guvern, PSD va supune această propunere forurilor de conducere, pentru a da un vot.

Numele lui Eugen Tomac nu este exclus de aceștia pentru a conduce un viitor Executiv, au indicat sursele, potrivit Agerpres.ro

Eugen Tomac, posibilă propunere de premier

Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile ca posibilă propunere de premier după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelege pentru a reface fosta coaliție de guvernare, variantă pe care și-o dorește cel mai mult PSD.

Conform surselor citate, în care Eugen Tomac va fi propus pentru funcția de premier, PSD ar vrea ca Guvernul să fie unul politic, nu cu miniștri tehnocrați

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: