Bolojan, după consultările de la Cotroceni: „În condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție”

Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat după consultările de la Palatul Cotroceni că liberalii nu susțin un guvern tehnocrat din care face parte și PSD: „În condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție”, spune premierul interimar.

Bolojan, după consultările de la Cotroceni: „În condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție”|Foto: presidency.ro

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni, după consultările cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, că în condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție.

„Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de PSD, care cu sprijinul AUR, practic, a căzut Guvernul din care a făcut parte și PSD. Suntem în situația în care PNL are o pondere de 15% în Parlamentul României și în acest context poziția PNL a fost următoarea, așa cum știți din deciziile pe care le-am luat anterior. PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și PSD”, a spus Ilie Bolojan în cadrul unei declarații de presă.

PNL nu susține un guvern tehnocrat din care face parte și PSD

Liderul liberal a subliniat că PNL nu va susține un guvern condus de un premier tehnocrat din care va face parte PSD.

„În condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră”, a declarat Bolojan.

Continuarea coaliției cu PSD, o „eroare”

O eventuală continuare a coaliţiei cu PSD ar însemna „continuarea erorilor din trecut”. Ilie Bolojan a afirmat că, în ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greşeli „majore”.

„În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat aşteptări cetăţenilor ţării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depăşind posibilităţile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat nişte aşteptări care n-au putut fi onorate şi, pe bună dreptate, mulţi dintre cetăţenii ţării noastre au fost dezamăgiţi şi s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjezi pe nimeni şi se pot asigura condiţii care nu pot fi susţinute în mod corect de posibilităţile ţării noastre. A fost o eroare majoră. Guvernele, în loc să acţioneze pentru a menţine echilibrele bugetare, s-au dus pe deficite şi am ajuns în situaţia în care am ajuns”, a spus Bolojan.

Bolojan denunță guvernarea „pentru funcții”

El a adăugat că a doua eroare majoră a fost să se creeze coaliţii mari, cum a fost coaliţia PSD-PNL, care, deşi avea peste 60% din Parlament, „doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar nu au făcut reformele care trebuiau făcute pentru ţara noastră”. Bolojan a caracterizat această guvernare drept una „pentru funcţii şi nu pentru reforme”.

A treia eroare, a spus liderul liberal, a fost numirea în funcţii importante a unor persoane care „au folosit aceste funcţii în scop extractiv pentru a extrage rente de la statul român”. Bolojan susţine că în această guvernare, care este la final în momentul de faţă, Partidul Naţional Liberal nu a mai repetat aceleaşi greşeli.

„Nu am creat aşteptări care să nu poată fi onorate. Am guvernat onest, le-am spus românilor adevărul, ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate. Partidul Social Democrat a continuat cu aşteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate. Am căutat, dacă tot avem o majoritate, să facem reformele care au fost necesare. Am făcut tot ceea ce s-a putut să reducem cheltuieli, să îndreptăm lucruri, să creăm condiţii pentru dezvoltare, să accesăm fondurile europene, să facem reformele. Din păcate, în loc ca şi ceilalţi să facă acelaşi lucru, aţi văzut s-a mers cu frâna de mână trasă, s-au amânat reformele cât a fost posibil”, a susţinut liderul liberal.

În acest context, Bolojan a afirmat că PNL nu va mai forma o coaliţie cu PSD.

„Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliţie cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută. Nu vom mai merge pe acest lucru şi vom încerca în perioada următoare să facem ceea ce este nevoie pentru ţara noastră în această formulă de interimat, să guvernăm în aşa fel încât această perioadă foarte importantă legată de renegocierea fondurilor europene, legată de închiderea programului SAFE, legată de funcţionarea bună a instituţiilor statului să se deruleze în condiţii normale până când vom avea un nou guvern şi de asemenea să fim un partener serios, un partid responsabil”, a afirmat Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: