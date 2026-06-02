BTarena aduce banii bucureștenilor la Cluj

La marile evenimente organizate la BTarena, 5-10% din capacitatea sălii este public din București.

Evenimentele de la BTarena, de interes pentru mulți bucureșteni | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Clujul este atractiv chiar și pentru bucureșteni.

Clujul, magnet pentru bucureșteni

La multe dintre evenimentele organizate la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca, o parte din public este din București.

„La Cirque du Soleil, la concertele lui André Rieu, la alte evenimente mari pe care noi le-am organizat (la BTarena - n. red), un număr foarte mare de bucureșteni participă”, a declarat Ionuț Rusu, manager BTarena, potrivit Cluj1, care citează podcastul Horia Nasra Show.

Potrivit acestuia, 5-10% din capacitatea sălii este public din București.

„Ne dăm seama după IP-uri. Vedem de unde s-a cumpărat biletul. Foarte mulți bucureșteni vin la Cluj-Napoca. Este un lucru foarte bun pentru oraș. Foarte multe persoane vin și petrec un weekend aici. Fac un city break în Cluj-Napoca. Ne bucură când vin români din celelalte părți ale țării și cheltuie bani aici. Îi încurajăm să vină și să cheltuie cât mai mulți bani aici”, a mai spus managerul BTarena.

