U-BT Cluj-Napoca, la un pas de un nou titlu în Liga Națională de Baschet

Clujenii au preluat conducerea în finala campionatului, U-BT, la un pas de un nou titlu în Liga Națională.

Jucătorii U-BT Cluj au fost susținuți de o atmosferă incendiară în drumul către o nouă victorie în finala Ligii Naționale.

U-BT Cluj-Napoca este foarte aproape de cucerirea unui nou titlu de campioană a României, după ce a câștigat al treilea meci al finalei Ligii Naționale de Baschet Masculin împotriva rivalei CSM CSU Oradea.

În urma acestui succes, formația pregătită de Mihai Silvășan conduce seria și mai are nevoie de o singură victorie pentru a ridica trofeul de campioană.

Partida a fost una intensă, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în duelurile dintre cele mai puternice echipe ale baschetului românesc din ultimii ani. U-BT a reușit să gestioneze mai bine momentele importante ale jocului și să își valorifice avantajul terenului propriu, apropiindu-se astfel de un nou trofeu intern.

Clujenii au făcut încă un pas important spre cucerirea unui nou titlu național.

U-BT poate cuceri al cincilea titlu consecutiv

Campioana en-titre domină baschetul românesc în ultimii ani și are acum șansa de a adăuga un nou trofeu în palmares. U-BT Cluj-Napoca a câștigat ultimele ediții ale campionatului și continuă să fie una dintre cele mai puternice echipe din România și din regiune.

Duel spectaculos pe parchet între două dintre cele mai puternice echipe ale baschetului românesc.

Seria finalei continuă cu următorul duel împotriva formației din Oradea, iar clujenii speră să închidă lupta pentru titlu cât mai rapid și să sărbătorească în fața propriilor suporteri un nou succes în Liga Națională.

U-BT Cluj este la un singur pas de un nou trofeu, după o prestație solidă în fața propriilor suporteri.

Mitchell Creek și Daron Russell, oamenii decisivi

Printre cei mai importanți jucători ai formației clujene s-au numărat Mitchell Creek și Daron Russell. Creek a fost principalul marcator al echipei, cu 27 de puncte, în timp ce Russell a contribuit cu 24 de puncte. O prestație solidă a avut și Woodbury, care și-a trecut în cont 15 puncte.

Evoluțiile acestora au făcut diferența într-un meci cu miză uriașă, în care fiecare posesie a contat în economia finalei.

