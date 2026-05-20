Președintele Nicușor Dan continuă consultările la Cotroceni. Programul pentru joi, 21 mai 2026.

Consultările la Cotroceni vor fi reluate cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul PACE - Întâi România și cei neafiliați.

Continuă consultările la Cotroceni | Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan i-a invitat, joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuții privind situația economică și politică a țării, pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul PACE - Întâi România și pe cei neafiliați.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările au loc după următorul program:

de la ora 9.00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România

de la ora 10.00 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România

de la ora 11.00 - parlamentarii neafiliați

Șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai Grupului parlamentar al minorităților naționale, S.O.S. România și POT în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

După aceste consultări, el a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule „coerente” și propuneri „viabile”.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a subliniat atunci președintele.

