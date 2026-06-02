Proiecție rară la TIFF.25. „Operațiunea Monstrul” revine pe marele ecran!

TIFF.25: Noul film al lui Pedro Almodóvar și „Operațiunea Monstrul” pe peliculă, în programul Weekend la Castel.

Weekend la Castel, programul Festivalului Internațional de Film Transilvania care transformă Castelul Bánffy din Bonțida într-unul dintre cele mai spectaculoase cinematografe în aer liber din România, revine și anul acesta cu două seri dedicate experiențelor cinematografice speciale.

Pe 13 și 14 iunie, publicul TIFF.25 este invitat la două proiecții-eveniment: avanpremiera specială a celui mai nou film semnat Pedro Almodóvar și o celebrare a uneia dintre cele mai iubite comedii românești, proiectată exact așa cum era văzută acum jumătate de secol – pe peliculă.

Biletele pentru cele două evenimente au fost puse în vânzare online.

Sâmbătă, 13 iunie, de la 21:30, spectatorii vor avea ocazia să vadă în avanpremieră specială „Crăciun amar” (Bitter Christmas), cel mai recent film semnat Pedro Almodóvar, prezentat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes. Elsa (Bárbara Lennie), regizoare de spoturi publicitare, încearcă să facă față morții mamei sale refugiindu-se în muncă, până când o migrenă puternică o obligă să ia o pauză și să plece într-o vacanță alături de prietena sa Patricia. În încercarea de a-și relua scrisul creativ, începe să transforme dramele celor apropiați în material artistic.

În paralel, un alt fir narativ îl aduce în prim-plan pe Raúl (Leonardo Sbaraglia), un cineast care încearcă să depășească un blocaj creativ scriind chiar povestea Elsei – personaj devenit, poate, propriul său alter ego. Cu povești care se reflectă reciproc, autoficțiune, umor, melodramă și personaje imposibil de uitat (inclusiv un iubit care este simultan stripper și pompier), Crăciun amar promite unul dintre cele mai personale și autoreflexive filme ale lui Almodóvar.

Duminică, 14 iunie, de la 21:30, Weekend la Castel continuă cu „Operațiunea Monstrul”, comedia clasică regizată de Manole Marcus, proiectată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la premieră. Considerat unul dintre cele mai iubite filme românești de aventură și comedie, lungmetrajul îi aduce împreună pe Toma Caragiu, Octavian Cotescu și Marin Moraru într-o expediție pescărească devenită legendară pentru generații întregi de spectatori. Proiecția va avea loc în prezența actorilor Ovidiu Schumacher (proaspăt laureat cu Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră) și Cristina Hoffman.

Proiecția va avea loc pe peliculă 35mm, folosind un proiector Kinoton – parte din ultimele generații de proiectoare profesionale pe peliculă produse înainte ca cinematografele să treacă aproape complet la digital. Publicul va avea ocazia să vadă de aproape mecanismul proiecției analogice și să experimenteze filmul într-un format care a definit timp de peste un secol magia cinematografului. Pentru o seară, Castelul Bánffy se va transforma nu doar într-un cinema în aer liber, ci și într-o mică mașină a timpului.

Festivalul va asigura transport pentru ambele zile Cluj-Napoca - Bonțida și retur. Spectatorii care doresc transport trebuie să bifeze câmpul dedicat, în ultimul pas al achiziției.

