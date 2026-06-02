Sabău a bătut palma și revine pe banca unei echipe din Superligă!

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), liber de contract din luna octombrie a anului trecut, a ajuns la un acord cu Farul Constanța pentru a prelua banca tehnică a echipei.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Cu toate că Flavius Stoican a reușit să mențină echipă în prima ligă, nu va continua pe banca Farului și în sezonul viitor.

Cele două părți au ajuns marți la o înțelegere privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului. Locul său va fi luat de Ioan Ovidiu Sabău, anunță GOLAZO, tehnician liber de contract după ce se despărțise de U Cluj în luna octombrie a anului trecut.

Fostul internațional a fost pe lista celor de la Farul și înainte să se ajungă la un acord cu Flavius Stoican, însă cel poreclit Moțul a refuzat să preia echipa din timpul sezonului.

Constănțenii au evitat retrogradarea, astfel că Sabău va avea timp de a-și alege jucătorii cu care va lucra în acest sezon, de a efectua transferurile necesare și de a-și implementa ideile de joc pentru ca echipa să redevină una dintre forțele Superligii.

Conform sursei citate, Sabău va fi prezentat miercuri sau joi drept noul antrenor al Farului. Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, FC Timișoara, FCM Târgu Mureș, Rapid și ASA Târgu Mureș sunt celelalte echipe pregătite de acesta de-a lungul carierei.

