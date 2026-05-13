Alin Tișe, marele absent de la semnarea contractului pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj: „Noi avansăm cu lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc. Sper să fie o concurență pozitivă!”

Deși a fost implicat activ în pregătirea proiectului Spitalului Regional de Urgență Cluj, iar Consiliul Județean a cheltuit 4 milioane de euro pentru pregătirea investiției, liberalul Alin Tișe nu a participat la ceremonia de semnare a contractului de la Palatul Victoria: „Deja sunt imun la asemenea gesturi: e păcatul lor”, spune Tișe.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean | Foto: monitorulcj.ro

Marți, la Palatul Victoria, a fost semnat contractul pentru construcția Spitalului Regional de Urgență (SRU) Cluj.

La ceremonia de semnare a contractului pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență (SRU) Cluj au participat premierul interimar Ilie Bolojan, primarul Clujului Emil Boc, președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, prefectul Clujului Maria Forna, dar și reprezentanți ai ministerelor de profil.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, cunoscut pentru poziția clară și asumată față de conducerea Partidului Național Liberal și politicile guvernamentale, prin texte critice publicate la liber pe pagina sa de Facebook, nu a fost prezent la ceremonia de semnare a contractului.

„Nu vreau să comentez prea mult pe marginea acestui subiect. Pur și simplu mă bucur că până la urmă se face acest spital, că s-au încheiat contestațiile, iar Ministerul Sănătății a semnat contractul. Sper cât mai repede clujenii să aibă acest obiectiv realizat.

Noi suntem implicați în realizarea lucrărilor la Spitalul Pediatric Monobloc pe care îl facem în Borhanci”, a declarat pentru monitorulcj.ro președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Concretizarea proiectului Spitalului Regional de Urgență din Florești nu ar fi fost posibilă fără implicarea nemijlocită a Consiliului Județean Cluj în pregătirea acestei investiții: identificarea și pregătirea terenului, care a fost predat în final ministerului, inițierea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, inclusiv relocarea depozitului de muniție.

„Mă bucur că am avut un rol important în concretizarea proiectului Spitalului Regional de Urgență Cluj: Consiliul Județean a cheltuit 4 milioane de euro în ultimii ani pentru pregătirea amplasamentului din Florești. Am avut de mutat un depozit de muniție, cu regim special, am inițiat Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic, plus intabulări de terenuri, curățarea acestora, demolări de clădiri. Consiliul Județean a fost implicat activ și, practic, am predat terenul curat către Ministerul Apărării.

Important este că, în sfârșit, ei au terminat licitația și spitalul se va face pentru clujeni. Restul sunt chestiuni politice în care prefer să nu intru, pentru că nu e important pentru oameni.

Nu am reproșat nimic nimănui. Așa au fost lucrurile: cei care au fost (la ceremonia de semnare a contractului – n.red.), foarte bine, cei care n-am fost, să fim sănătoși, să mergem înainte și să se facă acest obiectiv important, care este gestionat în totalitate de minister.

Sunt împăcat că am făcut tot ce am putut în acest sens, am avut un rol determinant în pregătirea terenului pentru Spitalul Regional Cluj: am găsit un teren potrivit, lângă centura metropolitană care se va realiza, și am făcut tot ce a fost necesar pentru a preda terenul în forma dorită de minister.

În rest, e politică. Nu sunt interesat, am mulți ani în care am trăit aceste lucruri și deja sunt imun la asemenea gesturi: e păcatul lor”, a explicat Alin Tișe.

După cum arată liberalul Alin Tișe, clujenii au nevoie de servicii și infrastructură medicale de calitate. Astfel, administrația județeană va continua lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc, investiție care avansează în teren.

„Cum am mai spus, noi suntem implicați la construcția Spitalului de Copii în regim monobloc, care se realizează în Borhanci, și continuăm lucrările în teren. Suntem mai avansați cu acest proiect decât este Spitalul Regional. Sper să fie o concurență pozitivă între cele două obiective de sănătate: să avem un ritm bun la Spitalul Monobloc de Copii și să-l realizăm. Avem nevoie de ambele obiective medicale”, a a mai spus Alin Tișe.

Recent, Consiliul Județean Cluj a aprobat o alocare record, de aproape 300 de milioane de lei, pentru investiții în sănătate: Spitalul de Copii în regim monobloc, proiect unic în administrația din România, beneficiază de o sumă consistentă de 215 milioane de lei.

