Intervenție de urgență pe drumul județean de pe raza localității clujene Mureșenii de Câmpie, afectat de ploaie

Consiliul Județean (CJ) Cluj a anunțat o intervenție de urgență, miercuri, 13 mai 2026, pe drumul județean DJ 161K, pe raza localității Mureșenii de Câmpiepe, afectat de ploaie.

Intervenție de urgență pe un drum din județul Cluj | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că în cursul zilei de azi, miercuri, 13 mai 2026, este în plină desfășurare o intervenție pe drumul județean DJ 161K, în zona localității Mureșenii de Câmpie, în urma apariției unei situaţii de urgenţă.

Intervenție de urgență pe un drum din județul Cluj

Intervenția a fost cauzată de căderile masive de precipitații înregistrate în cursul zilei de marți, 12 mai 2026, care a avut efecte semnificative asupra infrastructurii rutiere de pe raza comunei Pălatca, prin dislocarea unor cantități însemnate de aluviuni de pe versanți.

„Urmare a acestei situații, o echipă de intervenție a Direcţiei de Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului Judeţean Cluj s-a deplasat la fața locului și acționează pentru degajarea căii de rulare în zona afectată. Acţiunea este realizată cu ajutorul personalului propriu și a utilajelor aflate în dotarea Direcţiei de Administrare Drumuri Județene și se află, în continuare, în plină desfășurare până când circulaţia rutieră va reveni la normal.” a anunțat CJ Cluj, miercuri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: