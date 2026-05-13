Macron, Maia Sandu și Trump, în topul încrederii românilor

Foto: presedinte.md

În timp ce liderii internaționali se prăbușesc în sondajele interne, aceștia continuă să beneficieze de foarte multă și destul de multă încredere în rândul românilor.

Astfel, Emmanuel Macron conduce în topul încrederii în lideri internaționali, urmat de Maia Sandu și Donald Trump, potrivit datelor publicate de Barometrul Informat.ro – INSCOP Research în baza unui sondaj realizat în perioada 14-21 aprilie 2026.

Emmanuel Macron conduce în topul încrederii în liderii internaționali, 32.9% dintre respondenți declarând că au foarte multă (9.6%) și destul de multă încredere (23.3%) în președintele francez.

Sursa: INSCOP Research

Clasamentul continuă cu Maia Sandu cu un capital de încredere de 28.6% încredere (respectiv încredere foarte multă 11.5% și 17.1% încredere destul de multă).

Donald Trump - 24.8% încredere (respectiv încredere foarte multă 10.1% și 14.7% încredere destul de multă).

Ursula von der Leyen cu 23.7% (respectiv încredere foarte multă 4.7% și 19% încredere destul de multă) și Friederick Merz cu 20.9% (respectiv încredere foarte multă 4.8% și 16.1% încredere destul de multă).

În timp ce votanții PNL și USR tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară – manifestă un grad ridicat de încredere în președintele francez Emmanuel Macron și președintele Rep. Moldova Maia Sandu, votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în cei doi lideri.

Totodată, Donald Trump se bucură de mai mare încredere în rândul votanților PSD-AUR, în timp ce votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mic au cea mai puțină încredere în președintele SUA.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI, volumul eșantionului simplu, aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

