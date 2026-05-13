Programul pe zile la UNTOLD ONE 2026. Află când urcă pe scenă headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și alții.

UNTOLD a anunțat programul pe zile pentru cea de-a 11-a ediție a festivalului, care va avea loc la începutul lunii august 2026, la Cluj-Napoca.

UNTOLD a anunțat programul pe zile pentru ediția din 2026 a festivalului de la Cluj | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Un nou val de artiști se alătură la Mainstage, Alchemy, Galaxy și DayDreaming printre care: Denzel Curry, GORDO, Shimza, Pendulum și mulți alții completează lineup-ul festivalului.

UNTOLD anunță programul pe zile pentru cea de-a unsprezecea ediție, iar headlinerii festivalului vor susține concerte memorabile după cum urmează: joi, 6 august, legendarul STING va urca pe Mainstage alături de The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. Tot joi la Galaxy, Carl Cox revine la UNTOLD, la Alchemy, fanii se vor întâlni cu Gramatik, Grasu XXL, Marko Glass ft. Bvcovia, iar la Daydreaming, Whomadewho Hybrid DJ Set.

Vineri, superstarul Zara Larsson va aduce cele mai cunoscute hituri care au devenit virale în întreaga lume pe Mainstage, iar Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya vor prezenta show-uri memorabile în cea de-a doua zi a festivalului. La Galaxy, Gordo și Maceo Plex vin cu seturi speciale, la Alchemy, publicul urban se va întâlni cu Pendulum, Paraziții și Erika Isac, iar la Daydreaming, fanii se vor distra până la răsărit cu Sébastien Léger și Mano Le Tough.

Cea de-a treia zi de UNTOLD va continua cu o premieră în România: concert Lewis Capaldi la Mainstage, alături de Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. Scena Galaxy va include super artiști precum Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati. Denzel Curry vine pentru prima dată la UNTOLD la scena Alchemy, iar show-urile Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ștefan și Albert NBN vor completa o seară spectaculoasă de festival. La Daydreaming, Rampue și Shimza vor încheia cea de-a treia zi de UNTOLD.

Duminică pe Mainstage vor urca Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB. La Galaxy, fanii tehno se vor întâlni cu MRAK, Jamie Jones și Sara Landry. La Alchemy, iubitorii de urban se vor bucura de show-urile Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava. Iar la Daydreaming, fanii vor dansa până la închiderea festivalului pe muzica lui Jan Blomqvist și Major League DJZ.

În următoarea perioadă, UNTOLD va anunța și alți artiști la toate aceste scene, dar și pentru scenele Time, Tram, Retro, precum și show-uri surpriză.

Fanii UNTOLD care doresc să se bucure de cea de-a unsprezece ediție UNTOLD pot achiziționa bilete la preț special, în cantitate limitată, 1000 de bilete pe zi, la cel mai bun preț. Prețurile pentru Day Tickets GA este de 69 de EUR + taxe/zi, iar VIP Day este 99 de EUR + taxe/zi. Abonamentele și biletele de o zi în rate pot fi achiziționate în maximum 3 rate până în 26 mai, iar din 27 mai, pot fi cumpărate doar în două rate. Mai multe detalii pe untold.com.

UNTOLD ONE va avea loc între 6-9 august 2026, în Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: