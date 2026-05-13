Băiatul dispărut din Sibiu A FOST GĂSIT!

Operațiunile de căutare a copilului din Sibiu dispărut au dat roade! Alex, micuțul de 5 ani dispărut luni după-masa, a fost găsit în cursul zilei de miercuri.

Alex a dispărut luni după-masa

Căutările pentru micuțul Alex au fost reluate miercuri dimineață, în județul Sibiu, după ce operațiunile au fost întrerupte în cursul nopții din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Conform mesageruldesibiu.ro, băiatul a fost găsit într-o pădure, fiind observat din elicopter. Din primele informații, starea sa este bună și este în afara oricărui pericol.

Alex a fost găsit în siguranță în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției, în jurul orei 13:07, cu ajutorul elicopterului IGAv.

Starea de sănătate a copilului este stabilă. Acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La acțiunea de cautare au fost implicați aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre,specialistii IGAV, cei de la Salvamont, polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu.

„Adresăm mulțumiri și le suntem recunoscători tuturor celor implicați în ceea ce putem spune că a fost cea mai amplă acțiune de căutare a unei persoane desfașurată vreodată în județul Sibiu, iar faptul că Alexandru a fost găsit, în stare foarte buna, încununează toate eforturile depuse.

Echipajul SMURD cu medic din cadrul ISU Sibiu se deplasează de urgență către locul în care băiețelul în vârstă de 5 ani, dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit”, transmite Poliția.

