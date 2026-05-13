Parlamentul a adoptat legea finanțărilor multianuale pentru ONG-uri. Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Unii vorbesc. Alții rezolvă”

Camera Deputaților a adoptat legea care permite acordarea de finanțări multianuale pentru organizațiile neguvernamentale, proiectul fiind susținut de deputatul PNL Ovidiu Cîmpean. Potrivit acestuia, legea a trecut cu 204 voturi „pentru” și niciun vot „împotrivă”, a postat Ovidiu Cîmpean pe pagina sa de Facebook.

Noua reglementare le va permite autorităților publice să acorde finanțări pe o perioadă de maximum patru ani, prin acorduri-cadru și contracte subsecvente anuale, în limita bugetelor aprobate.

Potrivit lui Ovidiu Cîmpean, schimbarea vine după ani în care ONG-urile care activau în domenii precum cultura, educația, sportul, sănătatea comunitară sau incluziunea socială au fost nevoite să funcționeze „într-o logică de câteva luni pe an”, din cauza aprobării întârziate a bugetelor și a contractelor.

„Prin această lege, organizațiile care lucrează cu copii, cu tineri, cu persoane vulnerabile, în educație, cultură, sport, sănătate comunitară și incluziune socială vor putea construi proiecte pe maximum 4 ani, nu doar pe câteva luni dintr-un an bugetar”, a transmis deputatul.

Acesta a precizat că inițiativa legislativă a pornit din experiența sa în comisia de finanțări a Primăriei Cluj-Napoca, unde, spune el, a observat că legislația existentă, considerată eficientă în anii 2000, a devenit depășită în contextul actual.

La finalul mesajului publicat după vot, deputatul liberal le-a mulțumit colegilor parlamentari care au susținut proiectul și a transmis că „temele importante pentru România nu trebuie să rămână promisiuni de campanie”.

De ce e nevoie de această schimbare acum?

De ce e nevoie de această schimbare acum?

Deputatul PNL arată că de aproape 20 de ani, Legea 350 a sprijinit dezvoltarea societății civile, „dar s-a lovit de o limitare esențială: toate finanțările erau valabile doar pentru un an bugetar”.

„Astăzi, apelurile de proiecte se lansează abia după aprobarea bugetelor locale, iar contractele se semnează în mai sau iunie. Rămâne foarte puțin timp pentru implementare, iar proiecte valoroase care ar putea fi derulate în prima parte a anului nu mai pot fi finanțate. Finanțările multianuale aduc stabilitate, timp și predictibilitate, astfel încât inițiativele bune să poată fi planificate și duse la capăt în beneficiul comunităților. Prin propunerea mea legislativă, autoritățile locale și centrale vor putea oferi finanțări pe o perioadă de până la 4 ani, prin acorduri-cadru anuale, transparente și predictibile”, precizează Ovidiu Cîmpean.

Ce aduce nou această modificare? Potrivit deputatului:

Stabilitate financiară pentru ONG-uri și parteneri locali;

Predictibilitate în planificarea proiectelor complexe;

Reducerea birocrației, prin eliminarea depunerii anuale de documente identice;

Eficiență crescută în utilizarea fondurilor publice;

Impact real și durabil în comunități.

„Această inițiativă nu implică costuri suplimentare pentru bugetul de stat, ci doar o modernizare a modului în care statul colaborează cu societatea civilă. Este timpul ca România să investească pe termen lung în ceea ce contează: o societate civilă puternică, implicate și respectată. Mulțumesc colegilor Raluca Turcan, Razvan Cadar, Ciprian Pandea, Dumitru Țiplea, Radu Moisin și Mircea Abrudean pentru sprijinul acordat și pentru că au co-inițiat această propunere legislativă”, a adăugat Cîmpean.

În total, 78 de deputați și senatori de la PNL, UDMR, PSD și USR au semnat această inițiativă legislativă.

„Sprijinul acestora arată că, dincolo de diferențele politice, putem fi uniți atunci când este vorba despre sustenabilitatea proiectelor care fac bine comunităților”, a mai spus el.

