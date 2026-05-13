Prof. dr. Pongruk Sribanditmongkol, onorat cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a acordat titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof. dr. Pongruk Sribanditmongkol, președinte al Universității Chiang Mai, Regatul Thailandei, în cadrul unei ceremonii festive desfășurate marți, 12 mai 2026, în Aula HUB UTCN de pe strada George Barițiu nr. 4-6.

Înalta distincție universitară acordată profesorului Sribanditmongkol reprezintă o recunoaștere a întregii sale cariere și a contribuțiilor remarcabile la dezvoltarea științei și educației.

Ceremonia de decernare a avut loc în prezența unui auditoriu numeros, format din reprezentanți ai conducerii UTCN, membri ai Senatului, reprezentanți ai mediului economic și membri ai comunității academice.

În cadrul evenimentului, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, prof. dr. ing. Vasile Țopa a susținut discursul laudatio în onoarea prof. dr. Pongruk Sribanditmongkol.

„Distincția pe care o acordăm astăzi onorează o carieră construită pe rigoare și responsabilitate. Prin activitatea sa, domnul profesor Pongruk Sribanditmongkol a demonstrat, în mod concret, că știința nu cunoaște frontiere și că universitatea își împlinește misiunea prin deschidere și colaborare. Într-o lume marcată de granițe, știința și cultura rămân printre puținele limbaje cu adevărat universale”, a precizat în discursul său rectorul UTCN, prof. dr. ing. Vasile Țopa.

În alocuțiunea sa, prof. dr. Pongruk Sribanditmongkol a adăugat: „Though we are separated by vast geography, we are remarkably close in spirit and in purpose. (…) I am committed to building this partnership not as a ceremonial gesture, but as a living, dynamic collaboration that will be felt by our students and faculty for decades to come. (…) I promise you that Chiang Mai University will be a worthy partner. We will be a partner in learning, a partner in research, a partner in the education of future generations, and a partner in the shared conviction that knowledge, when generously and honestly shared, can make this world more just, more healthy, and more humane”.

Ceremonia a fost precedată de o întâlnire la care a participat o delegație compusă din prof. dr. Pongruk Sribanditmongkol, președintele Chiang Mai University, conf. dr. Prasert Rerkkriangkrai – vicepreședinte, lect. dr. Tanyanuparb Anantana – vicepreședinte și prof. dr. Suthep Suantai din cadrul Departamentului de Matematică, Facultatea de Științe. De asemenea, au fost prezenți Excelența Sa Panalee Choosri, Chargee d`Affaires ad interim și Ministru-Consilier al Ambasadei Regale a Thailandei la București, Natwara Snidvongs, prim-secretară/consul al Ambasadei Regale a Thailandei la București, Kanchaka Suvanish, vicepreședinte al Camerei de Comerț Chiang Mai, precum și reprezentanții Universității Tehnice din Cluj-Napoca: prof. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul UTCN, prof. dr. ing. Gabriel Oltean, prorector, prof. dr. ing. Daniela Popescu, prorector, prof. dr. ing. Florin Oniga, prorector, prof. dr. ing. Iuliu-Ștefăniță Guțiu, prorector, prof. dr. ing. Adrian Groza, prorector, prof. dr. ing. Doina Pîslă, director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat și prof. dr. ing. Vasile Berinde, de la Departamentul de Matematică și Informatică, Facultatea de Științe, CUNBM UTCN. Discuțiile s-au concentrat pe oportunitățile de dezvoltare a colaborărilor academice dintre instituții, a proiectelor comune de cercetare și a schimburilor academice.

Prof. dr. Pongruk Sribanditmongkol este absolvent al Facultății de Medicină a Universității Chiang Mai, promoția 1986, și și-a continuat formarea academică în Statele Unite ale Americii, unde a obținut, în anul 1994, titlul de doctor în farmacologie și toxicologie la The Ohio State University. Specializarea ulterioară în Forensic Pathology în cadrul Los Angeles County i-a consolidat expertiza într-un domeniu aflat la intersecția dintre știință, responsabilitate publică și rigoare profesională.

În cadrul Universității Chiang Mai, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Asia de Sud-Est, a parcurs toate etapele carierei academice, de la asistent universitar la profesor universitar, titlu obținut în anul 2011. În paralel, a deținut și importante responsabilități administrative. În anul 2022 a fost ales președinte al Universității Chiang Mai, contribuind semnificativ la consolidarea profilului internațional al instituției și la dezvoltarea colaborărilor academice globale.

Activitatea sa științifică este reflectată în numeroase contribuții publicate în reviste de prestigiu internațional, precum Forensic Science International și British Medical Journal. Impactul academic al cercetărilor sale este evidențiat de cele peste 1.200 de citări de specialitate. Prof. dr. Pongruk Sribanditmongkol este membru al Royal College of Pathologists din Regatul Unit al Marii Britanii și consilier al unor instituții internaționale de prestigiu, precum Ohio State Global One Health Initiative și Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

De-a lungul activității sale academice și manageriale, prof. dr. Sribanditmongkol a contribuit la dezvoltarea unor parteneriate universitare de anvergură și la consolidarea relațiilor academice dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Chiang Mai, concretizate în proiecte comune de cercetare, schimburi academice și colaborări interdisciplinare.

Titlul de Doctor Honoris Causa UTCN acordat prof. dr. Pongruk Sribanditmongkol onorează o carieră academică și științifică de excepție, precum și contribuția deosebită la dezvoltarea cooperării internaționale în educație și cercetare.