Căutările micuțului Alex au fost reluate. Autoritățile îl caută cu drone, câini și elicopter!

Operațiunile de căutare a copilului dispărut în Sibiu au fost reluate miercuri dimineață, după ce intervențiile au fost suspendate în timpul nopții din cauza vremii nefavorabile.

Căutările pentru micuțul Alex au fost reluate miercuri dimineață, în județul Sibiu, după ce operațiunile au fost întrerupte în cursul nopții din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit reprezentanților Poliția Sibiu, intervențiile au fost reluate la ora 08:00, după ce în jurul orei 04:00 echipele au fost nevoite să oprească activitățile de căutare, conform mesageruldesibiu.ro.

La acțiuni participă același număr de forțe ca și în ziua precedentă, fiind mobilizați polițiști, pompieri, jandarmi, alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și voluntari. „Facem apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea copilului, să apeleze numărul unic de urgență 112”, au transmis reprezentanții Poliției Sibiu.

Autoritățile spun că operațiunile de căutare continuă în dinamică, iar noi informații vor fi comunicate pe parcursul zilei.

Un băiețel de 5 ani este căutat de forțe impresionante de intervenție, după ce a dispărut luni seara într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, județul Sibiu, conform mesageruldesibiu.ro.

Polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari participă la operațiunile de căutare desfășurate contra cronometru.

Minorul a plecat de lângă tatăl său și nu s-a mai întors

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, dispariția a fost semnalată în data de 11 mai 2026, în jurul orei 19:20, printr-un apel la 112 făcut de tatăl copilului.

Băiețelul, identificat ca TOMA ALEXANDRU ZERSTEA , în vârstă de 5 ani, se afla împreună cu tatăl său într-o zonă cunoscută de localnici sub denumirea de „Ruscă”, în extravilanul localității Sebeșu de Jos. La un moment dat, copilul ar fi plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

Semnalmentele minorului:

înălțime aproximativ 1 metru;

păr șaten, scurt.

La momentul dispariției purta:

pantaloni sport gri;

bluză albastră;

adidași albi din pânză.

Polițiștii precizează că minorul nu prezintă semne particulare.

Mobilizare uriașă pentru găsirea copilului

Căutările au fost extinse rapid, iar în teren au fost mobilizate numeroase forțe de intervenție. La operațiuni participă polițiști de ordine publică, criminaliști, luptători SAS, echipe canine specializate, jandarmi, pompieri, echipe Salvamont și voluntari.

În sprijinul echipelor de la sol a fost trimis și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, iar zona este survolată cu drone dotate cu termoviziune pentru verificarea suprafețelor greu accesibile și împădurite.

Mesaje distribuite pe grupurile locale: „Tot satul îl caută”

Între timp, pe grupurile locale de WhatsApp și rețelele sociale au început să circule apeluri disperate pentru mobilizarea voluntarilor. Potrivit mesajelor distribuite pe grupul „Info Trafic Sibiu”, localnicii au cerut sprijin urgent cu drone, ATV-uri, motociclete, lanterne puternice și voluntari care să participe la căutări.

„Tot satul îl caută de aproape o oră, dar se întunecă și este nevoie urgentă de ajutor”, se arată în mesajul distribuit online. Autoritățile fac apel la orice persoană care poate oferi informații despre copil să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

