IT-ul, detronat de la o lună la alta în topul salariilor din România. Care este domeniul cel mai bine plătit?

Salariul mediu a crescut ușor în martie 2026, iar, IT-ul a pierdut primul loc în clasamentul celor mai mari salarii din România.

IT-ul a fost depășit, din nou, în topul salariilor din România | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Câștigul salarial mediu brut a fost în martie 2026 de 9.902 lei, cu 630 lei (+6,8%) mai mare față de cel înregistrat în luna februarie 2026, iar câștigul salarial mediu net a fost 5.938 lei, în creștere cu 381 lei (+6,9%), conform datelor publicate, miercuri, 13 mai 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu luna martie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,3%.

Indicele câștigului salarial real a fost 94,9% în luna martie 2026 față de luna martie 2025, de 106,1% față de februarie 2026, în timp ce raportat la octombrie 1990 a fost 251,1%, cu 14,3 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna februarie 2026.

IT-ul pierde iar fotoliul de lider în topul celor mai mari salarii din România

În februarie 2026, IT-ul a revenit pe primul loc în topul salariilor din România, însă domeniul a pierdut aceast loc la doar o lună distanță.

Potrivit INS, în luna martie 2026, valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (16.039 lei) și în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației (15.633 lei), iar cele mai mici în pescuit și acvacultură (2.901 lei) și în alte activități de servicii (2.933 lei).

În luna martie 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna februarie 2026, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net au fost determinate de realizările de producție ori încasările mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Creșteri salariale de până la 45%

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.3 au fost:

între 34,5% și 45,5% în intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală, fabricarea produselor din tutun;

între 12,5% și 25,5% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management, activități de închiriere și leasing, activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, publicitate, activități de studiere a pieței și relații publice, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea băuturilor, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a., activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii;

între 9,0% și 12,0% în tranzacții imobiliare, extracția minereurilor metalifere, activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor, fabricarea altor mijloace de transport, activități de difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, comerț cu ridicata, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, telecomunicații.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna februarie 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net au fost între 1% și 4% în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, extracția cărbunelui superior și inferior, transporturi aeriene.

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creșteri ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învățământ (+1,4%), sănătate și asistență socială (+1,3%), respectiv în administrația publică (+0,8%).

