Opinie: Astăzi, 12 mai, este ziua noastră: La mulți ani, Universitatea Babeș-Bolyai, pentru tradiție și excelență prin cultură-știință-inovație!

Prin Carta Universitară a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), zilele Universității noastre sunt sărbătorite anual, la data de 3 noiembrie, sub deviza: „Datoria vieții noastre”, respectiv, la data de 12 mai.

Daniel David: „Tradiția noastră strălucește alături de valorile europene”! Sursa foto https://danieldavidubb.wordpress.com/

Dacă 3 noiembrie reprezintă preluarea de către statul român a tradiției universității clujene, 12 mai reprezintă începutul acestei tradiții!





Astfel, principele Transilvaniei, Ștefan Bathory, își dorea o universitate în principat. Dar a reușit să facă acest lucru doar atunci când a devenit și regele Uniunii Polono-Lituaniene, unul dintre cele mai mari state europene de atunci, comparabil cu Sfântul Imperiu Roman. Astfel, după ce a înființat Universitatea din Vilnius, la 12 mai 1581 acesta emite, cu acordul Suveranului Pontif, Diploma de fondare a instituției universitare din Cluj. Construcția instituțională este demarată de Ordinul Iezuit, tot cu acordul Suveranului Pontif, în forma Academia Claudiopolitana (Academia din Cluj), instituție cu rang universitar cu două facultăți (filosofie și teologie) și limba de predare latină, organizată pe Ulița Lupilor (astăzi str. Mihail Kogălniceanu), în jurul bisericii acum reformate. Această instituție universitară, care avea dreptul să emită diplome universitare (bacalaureus/magister/doctor), se va dezvolta, cu întreruperi și refondări, astfel încât în secolul al XVIII-lea devine o universitate imperială cu patru facultăți (filosofie/teologie/drept/medicină), iar limba germană este introdusă alături de limba latină – Universitas Claudiopolitana (pe locul de astăzi al Clădirii Centrale a UBB). Această tradiție universitară din Cluj va fi preluată în secolul al XIX-lea în universitatea maghiară, transformată apoi, în secolul al XX-lea, în universitate românească.

Diploma fondatoare din 12 mai 1581

O astfel de istorie complexă – cu fondări/întreruperi/refondări/transformări – nu este una neobișnuită pentru multe universități europene de prestigiu, inclusiv pentru „sora istorică” Universitatea din Vilnius, și este motivul principal pentru care Universitatea noastră are astăzi unul dintre cele mai complexe profiluri multiculturale din Europa, cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană. În 445 de ani de tradiție academică, UBB se prezintă ca prima universitate a țării în metarankingul național (de un deceniu), a 13-a în Europa de Est (clasamentul britanic QS) și, mai important, este evaluată ca o universitate „world-class” (5 stele) de QS STAR și a fost acceptată în GUILD, organizația unora dintre cele mai reprezentative universități europene de cercetare avansată. Astăzi, UBB are cu adevărat un profil academic complex. Dacă componentele de știintă, științe socio-umane și (partial) chiar artă sunt istorice și tradiționale în UBB, cele două noi facultăți înființate – inginerie-tehnologie (primul meu mandat ca rector) și medicină-sănătate (al doilea mandat) -, alături de unele componente noi în facultăți deja existente (ex. muzică), au întărit, refondat sau adus în premieră domenii academice care fac Universitatea noastră astăzi o universitate modernă comprehensivă pentru standardele actuale ale lumii în care trăim.

În contextul în care ziua UBB este apropiată ca timp de ziua Europei, ne bucură să ne reafirmăm angajamentul pentru viziunea/motto-ul din sigla Universității noastre, și anume că „Tradiția noastră strălucește alături de valorile europene”!

Rectorul UBB, Prof. univ. dr. psih. Daniel David

Iată câteva simboluri asociate cu această tradiție, care ne ajută să o păstrăm vie și relevantă astăzi și pentru viitor, în formula deja consacrată de „Tradiție și Excelență prin Cultură-Știință-Inovație”:

Universitas Claudiopolitana (secolul al XVIII-lea – începând cu 1725 pe locul de astăzi al UBB)

Vezi pentru detalii:

Istoria UBB – https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/prezentare/istoric

Lista Rectorilor UBB – https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/prezentare/rectori-ubb

Daniel David este rectorul Universitatea Babeș-Bolyai, profesor universitar doctor psiholog și fost ministru al Educației.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: