Neluțu Varga, promisiune fără precedent pentru Edi Iordănescu dacă vine la CFR Cluj!

Șansele ca Daniel Pancu să continue la CFR Cluj și în sezonul viitor sunt infime după ultimele declarații ale patronului Neluțu Varga.

Pe lângă cele două Supercupe, Iordănescu a contribuit și la două titluri la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Omul de afaceri a fost deranjat de ceea ce a spus tehnicianul după ultimul meci, motiv pentru care este decis să nu mai continue colaborarea cu Pancu.

Conctractul dintre Pancu și CFR Cluj expiră la finalul acestui sezon, însă el va fi prelungit în cazul în care echipa se califică în cupele europene în stagiunea viitoare. Noua înțelegere prevede și o clauză de reziliere în valoare de 100.000 de euro, care ar putea fi plătită chiar de echipa de suflet a antrenorului: Rapid.

În acest caz, patronul Neluțu Varga, președintele Iuliu Mureșan și directorul executiv Marian Copilu au intrat în gardă și se gândesc să numească un nou antrenor, iar pe lista scurtă se află trei variante: Laszlo Balint, Toni Conceicao și Tony da Silva. Toți trei au mai trecut pe la CFR Cluj, fie în calitate de jucător, fie de antrenor.

Totuși, visul finanțatorului ar fi readucerea lui Edi Iordănescu în Gruia, cel care i-a mai pregătit pe ardeleni în două perioade: 2018 și 2020-2021, timp în care a contribuit la două titluri de campion și două Supercupe. Fostul selecționer a reacționat după interesul CFR-ului de a-l aduce din vară.

Pentru a crește șansele de a-l semna pe fostul selecționer, finanțatorul CFR-ului i-a făcut o promisiune uriașă, anunță Digi Sport: CFR Cluj va avea un buget cum nu a avut niciodată niciun club din România dacă Iordănescu Jr. va reveni în Gruia.

