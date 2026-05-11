A fost APROBAT bugetul de 1,8 mld. lei al județului Cluj pentru anul 2026. Alin Tișe: „Este cel mai mare din ultimii 5 ani”.

Bugetul județului Cluj pentru anul 2026 a fost aprobat, luni, 11 mai.

A fost aprobat bugetul județului Cluj pentru anul 2026 | Foto: Consiliul Județean Cluj

Înainte de aprobarea bugetului, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a luat cuvâtul în ședință.

Alin Tișe: Este cel mai mare buget al județului Cluj din ultimii 5 ani

„Bugetul pe anul 2026 este, așa cum ați văzut, în suma de aproximativ 351 de milioane de euro (echivalentul în lei de 1,81 mld.) cu aproximativ 8% mai mare decât în 2025. Sperăm să îl putem realiza și să îl cheltuim în tocmai. Este cel mai mare buget din ultimii aproximativ 5 ani.

Din total, 55% reprezintă buget local, aproximativ 190 mil. euro, cu 12% mai mare decât bugetul anului 2025, iar 46% din această sumă reprezintă, practic, finanțările investițiilor celor mai importante din județ, o sumă de aproximativ 86 de milioane de euro. Din această sumă, mare parte din bani au fost alocați pentru viitorul Spital Pediatric Monobloc, aproximativ 215 milioane de lei, 23 mil. lei de lei pentru modernizarea drumurilor județene, 115 mil. lei pentru proiecte din fonduri nerambursabile. Alocăm o sumă generoasă și pentru întreținerea drumurilor județene, comparativ cu anul trecut”, a spus Alin Tișe, luni, 11 mai 2026, în sedința Consiliului Județean.

Președintele forului județean a propus majorarea sumelor alocate pentru spitale cu 4 milioane de lei pentru cele care nu sunt în subordinea CJ Cluj, pe fondul cererilor multe și nevoilor pentru dotări cu echipamente și reparații la clădiri, deoarece suma de la Ministerul Sănătății nu ar fi suficientă.

Amendamentul propus de Alin Tișe a fost aprobat. De asemenea, au fost aprobate și alte amendamente propuse de consilierii județeni.

Astfel, proiectul bugetului județului Cluj pentru anul 2026 fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”.

