Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca avansează. Consiliul Județean anunță progres pe șantier!

Lucrările la viitorul Spital Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, construit în sistem monobloc, sunt în plină desfășurare și înaintează conform graficului stabilit, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Cluj.

În această perioadă, pe șantierul din cartierul Borhanci se lucrează la armarea radierului, urmând ca până la finalul anului să înceapă realizarea elevației. Totodată, continuă lucrările de incluziuni rigide, precum și turnarea betonului la stratul de transfer, etape esențiale în realizarea fundației.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că proiectul se află în grafic și că se apropie finalizarea lucrărilor la fundații. Potrivit acestuia, autoritățile își propun ca până la sfârșitul anului să treacă la etapa de construire a structurii propriu-zise a spitalului.

Noua unitate medicală, considerată cea mai modernă din țară în domeniul pediatric, va avea o capacitate de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizare de zi și 30 de paturi pentru secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

Spitalul este construit în cartierul Borhanci și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din județul Cluj.

CITEȘTE ȘI: