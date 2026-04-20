AUR ar putea susține moțiunile de cenzură împotriva Guvernului. Simion: „Vom vota eventualele moțiuni”.

George Simion a anunțat, luni, că partidul AUR ar putea susține eventualele moțiuni de cenzură împotriva Guvernului și va iniția propriile moțiuni în acest sens: „Actuala coaliție duce România în prăpastie”, spune liderul AUR.

George Simion (AUR): „Vom susține eventualele moțiuni de cenzură"

George Simion a anunțat luni, la Parlament, că partidul său va vota eventuale moțiuni de cenzură împotriva actualului Guvern.

Săptămâna trecută, Senatorul PACE - Întâi România Ninel Peia anunța deschiderea listei de semnături pentru moțiunea de cenzură.

Ulterior, AUR a transmis că va susține o moțiune de cenzură în luna mai.

De altfel, PSD ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona după retragerea sprijinului politic.

Simion l-a criticat în termeni duri pe președintele Nicușor Dan în condițiile în care șeful statului anunțase anterior că nu va susține un guvern care să includă și AUR.

„Din păcate, am ajuns într-un punct critic, iar situația țării este dramatică”, a declarat liderul AUR.

„Criticăm în termenii cei mai duri exprimările pe care Nicușor Dan le-a avut în ultima perioadă față de Alianța pentru Unirea Românilor”, a adăugat George Simion.

Simion s-a referit și la criticile lansate din parte PSD, care „nu fac cinste”.

Totodată, Simion susține că actuala coaliție de guvernare își va încheia existența în termeni de „zile sau săptămâni”.

Totuși, Simion a apus că senatorii și deputații AUR ar vota o moțiune de cenzură inițiată de PSD împotriva Guvernului Bolojan.

„Mă veți întreba despre diferite scenarii – noi nu suntem pe post de Baba Vanga să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea partidelor din coaliție. Poziția AUR din ultimele luni rămâne aceeași: dorim întoarcerea la democrație, la voința poporului, alegeri anticipate care sigur vor arăta o altă arhitectură politică. Vom vota eventuale moțiuni de cenzură. Vom depune propria noastră moțiune de cenzură. Vom vedea dacă, până la urmă, PSD oprește acest «balet» între opoziție și putere și îl demite pe Bolojan. Vrem să știm care sunt următorii pași, pentru că dacă vine o copie poate mai palidă, poate mai puțin încruntată, nu ne va ajuta”, a mai arătat liderul AUR în conferința de presă susținută luni în Parlament.

De altfel, AUR a anunțat că va face periodic conferințe pentru a își exprima public poziția în funcție de evoluția situației de pe scena politică.

AUR vrea alegeri anticipate: „Președintele Călin Georgescu a avut dreptate”

„Ne dorim alegeri anticipate care, cu siguranță, vor arăta o altă arhitectură politică și-l contrazci iarăși pe Nicușor Dan. Și din acest punct de vedere, președintele Călin Georgescu a avut dreptate și a avut dreptate de multe ori”, a mai declarat Simion.

Liderul AUR s-a referit și la o „posibilă implicare a lui Călin Georgescu”.

În eventualitatea unor consultări la Palatul Cotroceni, George Simion a susținut că în acest moment „nu discută despre ipoteze” și va anunța în următoarea perioadă mai multe detalii despre „o posibilă implicare a lui Călin Georgescu”, subliniind că AUR îl sprijină în continuare.

Totodată, președintele AUR a declarat că partidul pe care îl reprezintă nu va face un guvern cu PSD sau PNL.

Social-democrații decid, luni, dacă îşi menţin sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

