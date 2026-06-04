Încep lucrările la podul provizoriu pentru Podul Garibaldi. Mai multe linii CTP vor circula pe trasee deviate

Lucrările pregătitoare pentru modernizarea Podului Garibaldi intră într-o nouă etapă.

Începând din 8 iunie, mai multe linii de transport public vor avea trasee modificate din cauza restricțiilor de trafic instituite în zonă. | Foto: Facebook CTP

Începând din 8 iunie, mai multe linii de transport public vor avea trasee modificate din cauza restricțiilor de trafic instituite în zonă. CTP Cluj-Napoca anunță suspendarea unor stații importante și introducerea unor stații provizorii pe durata lucrărilor.

Clujenii care circulă cu transportul în comun trebuie să se pregătească pentru schimbări importante începând de luni, 8 iunie. Compania de Transport Public Cluj-Napoca a anunțat devierea mai multor linii ca urmare a restricționării traficului pe străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței, măsuri care vin în contextul lucrărilor pentru construirea podului provizoriu necesar modernizării Podului Garibaldi.

Proiectul de modernizare a Podului Garibaldi presupune realizarea unei legături temporare care să permită menținerea circulației în zonă pe durata șantierului. Podul provizoriu urmează să fie amplasat în zona străzii George Coșbuc, iar lucrările au început încă din luna mai cu organizarea de șantier.

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Linia 30 pierde stațiile Cluj Arena și Radisson Blu

Potrivit CTP, autobuzele de pe linia 30 vor circula, spre centrul orașului, pe strada Uzinei Electrice și strada Oțetului, în locul traseului obișnuit.

Pe durata restricțiilor vor fi suspendate stațiile „Cluj Arena” și „Hotel Radisson Blu”, iar călătorii vor putea utiliza o stație provizorie amenajată pe strada Uzinei Electrice.

Pe sensul spre cartier, traseul rămâne neschimbat.

Modificări pentru alte șase linii importante

Schimbări vor apărea și pe liniile 27, 26, 26L, 28, 28B, 41 și 44.

Pentru linia 27, pe direcția Piața Gării, traseul va fi deviat pe străzile Giuseppe Garibaldi, Splaiul Independenței, General Eremia Grigorescu și General Dragalina. Stațiile „14 Iulie Sud” și „Octavian Goga” vor fi suspendate, iar pe strada Giuseppe Garibaldi va funcționa o stație provizorie.

Aceleași stații vor fi suspendate și pentru liniile 26, 26L, 28, 28B, 41 și 44, care vor circula spre centrul municipiului pe ruta Giuseppe Garibaldi – Splaiul Independenței – Barițiu.

CTP recomandă folosirea aplicației TRANZY

Reprezentanții companiei de transport îi sfătuiesc pe călători să consulte aplicația TRANZY și informațiile afișate în stații pentru a evita întârzierile și neplăcerile cauzate de modificările de traseu.

Modernizarea Podului Garibaldi este unul dintre proiectele majore de infrastructură aflate în derulare în municipiu, iar lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul următoarelor luni.

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