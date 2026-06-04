Admiterea UBB 2026: programe noi de studiu, specializări duble și mii de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu

Universitatea Babeș-Bolyai oferă noi programe de studiu și specializări pentru admiterea în noul an universitar 2026-2027.

Programe noi de studiu la Admiterea UBB 2026.|Foto: monitorulcj.ro

Programe noi de studiu la Admiterea UBB 2026.

Universitatea Babeș-Bolyai vine cu noi specializări la nivel licență, destinate absolvenților de liceu care vor să se înscrie la facultate, dar și noi programe de studiu la nivel master.

Admiterea UBB 2026: programe noi de studiu, specializări duble și mii de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu

Admiterea în anul universitar 2026-2027 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite.

UBB propune șapte specializări noi la nivel licență pentru admiterea din luna iulie:

Două specializări la Facultatea de Matematică și Informatică Dublă specializare: Matematică (în limba maghiară) - Informatică (în limba maghiară) - 4 ani, învățământ cu frecvență Dublă specializare: Matematică - Informatică (în limba română) - 4 ani, învățământ cu frecvență

O specializare la Facultatea de Litere Dublă specializare: Limba și Literatura maghiară - Etnologie (în limba maghiară) - 4 ani, învățământ cu frecvență

O specializare la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor (în limba germană) – 3 ani, învățământ la distanță

O specializare la Facultatea de Fizică Dublă specializare: Fizică (în limba maghiară) - Informatică (în limba maghiară) - 4 ani, învățământ cu frecvență

O specializare la Facultatea de Istorie și Filosofie Dublă specializare: Filosofie (în limba maghiară) – Istoria artei (în limba maghiară) - 4 ani, învățământ cu frecvență

O specializare la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar (în limbile română, maghiară și germană, în diverse locații: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Năsăud, Reșița, Satu Mare, Odorheiu Secuiesc, Sighetu Marmației) .



În același timp, UBB va avea zece programe noi de studiu la nivel de master pentru sesiunea de admitere din luna iulie:

O specializare la Facultatea de Business Aprovizionare și managementul lanțului logistic/Procurement and Supply chain management (învățământ în regim dual) - 2 ani, limba engleză

O specializare la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Negociere și soluționarea conflictelor - 2 ani, învățământ cu frecvență – în limba română

O specializare la Facultatea de Matematică și Informatică Cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță / Cloud and network infrastructure with high performance computing - 2 ani, limba engleză

Trei specializări la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Chimie biologică pentru științele vieții și științe medicale - 2 ani, limba română Controlul și securitatea alimentelor - 2 ani, limba română Produse farmaceutice și cosmetice - 2 ani, limba română

O specializare la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (învățământ în regim dual, la Reșița) - 2 ani, limba română

O specializare la Facultatea de Business Antreprenoriat și inovare - 2 ani, limba română

Două specializări la Facultatea de Inginerie Sisteme electromecanice avansate (învățământ în regim dual, la Reșița) - 2 ani, limba română Concepția și trasarea sistemelor mecanice (învățământ în regim dual, la Reșița) - 2 ani, limba română



Admiterea UBB 2026

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 13 și 30 iulie 2026, iar calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile pentru fiecare dintre cele 23 de facultăți ale UBB.

UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2026-2027, un număr de 5.448 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu care vor să se înscrie la facultate, 10.922 de locuri în regim cu taxă la învățământ cu frecvență și 3.135 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

La nivel master, candidații vor avea la dispoziție 3.560 de locuri la buget şi 8.142 de locuri la taxă.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi, iar informațiile complete cu privire la admiterea din acest an la UBB pot fi consultate pe site-ul oficial al universității.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: