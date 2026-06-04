Kelemen Hunor, rezervat după desemnarea lui Eugen Tomac. UDMR așteaptă lista de miniștri și programul de guvernare.

UDMR nu se grăbește să decidă dacă va susține Guvernul propus de Eugen Tomac.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că o decizie va fi luată abia după prezentarea listei de miniștri și a programului de guvernare. | Foto: Eugenia Pasca - Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că o decizie va fi luată abia după prezentarea listei de miniștri și a programului de guvernare.

După nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, UDMR transmite că va analiza cu atenție formula guvernamentală propusă înainte de a decide cum va vota în Parlament, conform Agerpres.ro.

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Kelemen Hunor așteaptă propunerile premierului desemnat

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că formațiunea pe care o conduce va lua o decizie privind susținerea viitorului Guvern doar după ce va vedea cine sunt miniștrii propuși și care este programul de guvernare.

„Așteptăm să vedem ce liste de miniștri va alcătui, cine vor fi miniștrii și programul de guvernare. După aceea vom lua o decizie”, a afirmat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, o hotărâre ar putea fi luată spre finalul săptămânii viitoare, în funcție de momentul în care premierul desemnat va prezenta oficial echipa și programul în Parlament.

Liderul UDMR își menține criticile față de varianta Tomac

Kelemen Hunor a precizat că nu și-a schimbat opinia exprimată anterior, potrivit căreia desemnarea lui Eugen Tomac nu reprezintă cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice.

Liderul UDMR a subliniat că Tomac provine dintr-un partid extraparlamentar și că un eventual guvern tehnocrat ar avea dificultăți în obținerea unei majorități stabile pentru adoptarea proiectelor de lege.

„Un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă. Va fi foarte greu să aduci proiecte de legi și să ai o majoritate”, a declarat Kelemen Hunor.

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UDMR nu crede în scenariul alegerilor anticipate

În opinia liderului Uniunii, România nu va ajunge la alegeri anticipate, chiar dacă procesul de formare a noului executiv se va dovedi complicat.

Acesta a explicat că președintele nu este obligat constituțional să dizolve Parlamentul după două încercări eșuate de învestire a unui guvern și că pot exista mai multe tentative de desemnare în termenul prevăzut de lege.

Tomac promite un guvern de specialiști

Desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, Eugen Tomac a anunțat că va propune Parlamentului un guvern tehnic, format din specialiști și nu din politicieni.

Premierul desemnat a declarat că își dorește un dialog cu toate forțele politice democratice și prooccidentale pentru a obține votul de învestitură și a forma noul Executiv.

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