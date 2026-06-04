Fost primar condamnat definitiv pentru folosirea funcției în scop sexual!

Fost primar condamnat definitiv pentru folosirea funcției în scop sexual.

Fostul primar al comunei Călinești, Mihai Georgescu, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. | Imagine generată cu ajutorul AI

Fostul primar al comunei Călinești, Mihai Georgescu, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. Decizia a fost pronunțată joi, 4 iunie, de Curtea de Apel Alba Iulia, care a admis apelul formulat de fostul edil și a înlocuit pedeapsa cu executare stabilită anterior de Judecătoria Pitești.

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au desființat parțial sentința pronunțată în iulie 2025 și l-au condamnat pe Mihai Georgescu la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Instanța a stabilit un termen de supraveghere de 4 ani, perioadă în care fostul primar trebuie să respecte obligațiile impuse de lege. De asemenea, acesta va presta 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călinești, fie la Primăria Topoloveni.

Pe lângă pedeapsa principală, judecătorii au dispus interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorități publice, a dreptului de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat și a dreptului de a ocupa funcția de primar pentru o perioadă de 4 ani.

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Acuzațiile formulate de procurori

Potrivit rechizitoriului, în perioada octombrie 2021 – mai 2022, Mihai Georgescu, în calitate de primar al comunei Călinești, ar fi profitat de poziția sa de autoritate față de o angajată care asigura paza Primăriei.

Anchetatorii au reținut că fostul edil ar fi pretins în mod repetat favoruri de natură sexuală de la aceasta. De asemenea, la data de 24 mai 2022, în contextul unei posibile angajări a femeii în cadrul Cabinetului Primarului, acesta ar fi condiționat ocuparea postului de acordarea unor favoruri sexuale.

Dosarul a fost deschis în vara anului 2022, când Mihai Georgescu a fost reținut de procurori pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.

Daune morale pentru victima din dosar

În prima instanță, Judecătoria Pitești îl condamnase pe fostul primar la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Totodată, instanța a dispus obligarea acestuia la plata sumei de 20.000 de lei către partea civilă, cu titlu de daune morale.

De-a lungul procesului, Mihai Georgescu a respins acuzațiile formulate împotriva sa și a susținut că nu a făcut avansuri de natură sexuală vreunei femei, afirmând că este victima unei campanii de denigrare.

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