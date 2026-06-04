Oamenii din cartierul Între Lacuri se plâng de starea fântânilor pentru jocuri cu apă. Primăria anunță că lucrările de remediere sunt în curs de desfășurare: „Echipamentul va fi funcțional în următoarea perioadă”

Mai mulți cetățeni s-au plâns de zona de jocuri interactive cu apă și fântâna cu jeturi din Parcul Între Lacuri. Aceștia au făcut zeci de sesizări și doresc întreținerea și repararea acestor fântâni. Potrivit estimărilor anunțate de Primărie, echipamentul va fi funcțional în următoarea perioadă.

Cetățenii se plâng de jocurile cu apă și fântâna cu jeturi din Parcul Între Lacuri | Foto: cititor monitorulcj.ro

Un cititor monitorulcj.ro ne-a semnalat că jocurile cu apă și fântâna cu jeturi din Parcul Între Lacuri apar de mai mulți ani în sesizări MyCluj, aplicația oficială a Primăriei Cluj-Napoca creată pentru transmiterea sesizărilor direct de pe telefon sau calculator.

Centralizarea trimisă de acesta arată că oamenii au făcut 34 de sesizări relevante. Acestea sesizări au fost trimise între 2020 și 2026.

Zona de jocuri interactive cu apă, Parcul Între Lacuri | Foto: cititor monitorulcj.ro

Cetățeni: „Problemele se repetă”

„Problemele se repetă de la un sezon la altul”, au semnalat cetățenii pentru monitorulcj.ro.

Problemele semnalate sunt următoarele:

piese lipsă

instalații nepornite

cișmele nefuncționale

pavaj cu risc pentru copii și reparații care nu par să țină

Fântână cu jeturi, Parcul Între Lacuri din Cluj-Napoca | Foto: cititor monitorulcj.ro

Cele mai multe sesizări în cauza menționată mai sus au fost făcute în 2024: 17, iar în 2026 au fost făcute 4 sesizări în aplicația MyCluj.

Proiectul parcului are finanțare europeană confirmată, COD SMIS 122712, cu valoare totală de 11,110,587.54 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă solicitată este 9,431,345.35 lei, din care componenta FEDR este 8,180,248.55 lei.

Informații despre proiectul parcului din cartierul Între Lacuri, Cluj-Napoca | Foto: cititor monitorulcj.ro

Cetățeții au amintit că documentele publice includ explicit „zone de jocuri interactive cu apă și fântână cu jeturi”.

„Nu cerem scoaterea jocurilor cu apă, ci repararea și întreținerea lor”

„Nu cerem scoaterea jocurilor cu apă.

A fost o dotare bună pentru copii și pentru cartier. Tocmai de aceea ar trebui reparate corect, întreținute și readuse la funcția pentru care au fost construite”, au mai spus cetățenii.

Zona cu „jocuri de apă”, Parcul Între Lacuri din Cluj-Napoca | Foto: cititor monitorulcj.ro

Oamenii vor să știe cine răspunde de mentenanța și garanția echipamentelor.

Reacția Primăriei: Echipamentul va putea fi reparat pentru a deveni funcțional

Potrivit reprezentanților Primăriei Cluj-Napoca, echipamentul respectiv a necesitat mai multe intervenții de reparație în ultimii ani, ca urmare a gradului ridicat de utilizare și a deteriorărilor apărute în timp.

„Suntem la curent cu situația semnalată”, potrivit răspunsului oferit monitorulcj.ro de reprezentanții administrației locale.

Componentele necesare pentru efectuarea reparațiilor sunt dificil de procurat, ceea ce prelungește durata intervențiilor.

„În prezent, sunt în curs demersurile necesare pentru remedierea problemei, iar estimarea noastră este că echipamentul va putea fi reparat din nou în următoarele săptămâni”, potrivit reprezentanților Primăriei.

Lucrările de întreținere și reparație sunt realizate de firma Dupex, cu care municipalitatea are încheiat un contract pentru mentenanța echipamentelor de joacă din oraș.

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