PNL pune condiții pentru susținerea Guvernului Tomac. Liberalii refuză orice colaborare cu PSD!

PNL a reacționat după nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru desemnat.

Liberalii susțin că vor analiza programul de guvernare, însă exclud categoric participarea sau susținerea unui executiv în care PSD este implicat. | Foto: gov.ro

Liberalii susțin că vor analiza programul de guvernare, însă exclud categoric participarea sau susținerea unui executiv în care PSD este implicat.

Conducerea liberală consideră că actuala criză politică și dificultățile economice sunt consecința politicilor promovate de social-democrați și avertizează că nu va gira un program care renunță la reformele asumate de România, conform stiripesurse.ro.

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PNL pune condiții pentru susținerea Guvernului Tomac

Partidul Național Liberal a transmis, joi seară, că a luat act de decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a-l desemna pe Eugen Tomac în funcția de prim-ministru.

Liberalii au anunțat că vor analiza în perioada următoare programul de guvernare și formula politică propusă de premierul desemnat, însă au reiterat o condiție esențială pentru acordarea sprijinului parlamentar.

„PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, au transmis reprezentanții partidului.

Liberalii: PSD este responsabil pentru actuala criză

În comunicatul transmis după nominalizarea lui Tomac, conducerea PNL afirmă că problemele economice și blocajul politic din prezent sunt rezultatul politicilor promovate de PSD.

Potrivit liberalilor, revenirea la formule de guvernare care includ social-democrații nu reprezintă o soluție pentru România.

Totodată, PNL susține că nu va sprijini niciun program de guvernare care renunță la reformele necesare modernizării statului, disciplinei bugetare și bunei guvernări.

„România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în fața partenerilor externi și continuitate în implementarea reformelor asumate”, au transmis reprezentanții formațiunii.

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Liberalii au mai declarat că își doresc ieșirea rapidă din criza politică și guvernamentală, însă consideră că un eventual guvern tehnocrat ar avea o legitimitate și o capacitate de acțiune limitate.

În același timp, PNL a criticat PSD pentru faptul că nu și-a asumat desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, deși este partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară.

„Spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate”, au transmis liberalii.

Nominalizat de președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac urmează să înceapă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare și obținerea votului de învestitură în Parlament.

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