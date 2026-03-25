George Simion (AUR) ironizează „baletul” social-democraților în Coaliție: „Nu pot părăsi această coaliție pentru că au dosare, de la Nordis la toate șpăgile care îi fac vulnerabili”.

Liderul AUR, George Simion, ironizează public abordarea PSD în interiorul Coaliției și semnalează un viitor sumbru pentru social-democrați: „Sunt disperați. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”, spune Simion.

Președintele AUR, George Simion, consideră că social-democrații doar „fac balet pe seama ieșirii de la guvernare", ei neputând părăsi coaliția din cauza dosarelor care i-ar face „vulnerabili".

Într-un mesaj publicat miercuri pe pagina sa de Facebook, Simion îi tachinează pe social-democrați și face predicții sumbre cu privire la viitorul PSD.

„Domnii din PSD sunt nervoși nevoie mare: sunt într-o coaliție cu Nicușor Dan, Bolojan, USR și, în general, cu oricine se poate, numai nu cu AUR.

Nu pot părăsi această coaliție pentru că au dosare, de la Nordis la toate șpăgile care îi fac vulnerabili. Și fac balet pe seama ieșirii de la guvernare. Ultimul termen: 20 aprilie. Nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie, v-am zis că nu au voie. Așa că folosesc vuvuzelele media să inventeze că m-aș fi văzut cu Bolojan și cine știe ce pact avem. După cum inventau că m-am văzut cu Nicușor Dan (ei fiind cei care l-au votat prin primarii lor). După cum inventează rupturi în partidul AUR sau în rândul parlamentarilor AUR (reamintesc că suntem singurii care nu am putut fi rupți)”, a scris Simion, miercuri, pe Facebook.

PSD „va dispărea”

Liderul AUR susține că dacă PSD nu iese de la guvernare, „va dispărea”.

„Realitatea e că sunt disperați. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit. Și ei nu au voie să iasă de la guvernare, după cum nu au avut voie să indexeze pensiile, să oprească închiderea minelor sau să redea CASS-ul mamelor. Strângeți rândurile, români, puterea trebuie luată din mâna lor!”, a adăugat Simion.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că s-a stabilit data de 20 aprilie pentru consultarea internă cu privire la ieșirea sau nu de la guvernare, iar până atunci vor avea loc și opt întâlniri regionale ale social-democraților pe același subiect.

CITEȘTE ȘI: