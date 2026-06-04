Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), despre recomandările OCDE pentru România: „PSD blochează măsurile care fac România stabilă economic”

Cele mai recente previziuni ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare arată că România trebuie să continue eforturile de consolidare fiscală. „Când Guvernul Bolojan a vrut să taie risipa și rețelele clientelare, PSD l-a dărâmat”, spune deputatul liberal Ovidiu Cîmpean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), despre recomandările OCDE pentru România: „PSD blochează măsurile care fac România stabilă economic”| Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

România are nevoie de o consolidare fiscală susținută după 2026 pentru a stabiliza datoria publică și a reduce dezechilibrele externe, arată cele mai recente previziuni ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE), publicate miercuri.

Organizația subliniază că eficientizarea cheltuielilor publice, o colectare mai solidă a impozitelor și o bază impozabilă mai largă ar contribui la îmbunătățirea poziției fiscale a României.

După cum arată deputatul de Cluj Ovidiu Cămpean (PNL), recomandările OCDE au fost aplicate de Guvernul Bolojan prin intermediul unui plan coordonat de măsuri. Însă, din cauza moțiunii PSD-AUR care a dărâmat Executivul la începutul lunii mari, proiectele de ajustare fiscală riscă să rămână blocate:

„Când Guvernul Bolojan a vrut să taie risipa și rețelele clientelare, PSD l-a dărâmat”, spune parlamentarul clujean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), despre recomandările OCDE pentru România: „PSD blochează măsurile care fac România stabilă economic”

„OCDE confirmă ce spunem de luni de zile.

România trebuie să reducă în continuare deficitul. Trebuie să avem cheltuieli mai bine gestionate, colectare mai bună a taxelor și mai puțină risipă.

Exact direcția pe care a mers Guvernul Bolojan.

O ajustare făcută pe jumătate ne costă scump: inflație, dezechilibre macroeconomice și o datorie publică tot mai greu de ținut sub control”, notează deputatul liberal Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic.

România este în plin proces de aderare la OCDE.

„Când Guvernul Bolojan a vrut să taie risipa și rețelele clientelare, PSD l-a dărâmat.

PSD blochează măsurile care fac România stabilă economic.

Sunt aceleași măsuri care ne deschid ușa spre OCDE.

OCDE e clubul țărilor serioase. E un obiectiv de țară. Prin acțiunile sale, PSD lucrează împotriva acestui obiectiv.

Noi mergem mai departe pe direcția corectă: o Românie stabilă, predictibilă și respectată”, adaugă Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

În aprilie, România a obținut al 24-lea aviz favorabil din cele 25 necesare pentru a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

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