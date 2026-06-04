Interviu | Cristi Dulca: „Vreau să nu mai fiu printre ultimii români care au fost la Mondiale!”

Cristi Dulca (54 de ani), component al primei reprezentative la Campionatul Mondial din 1998, a vorbit despre experiența sa la un turneu final alături de România.

Cristi Dulca a fost în lotul României de la Cupa Mondială din 1998 | Foto: monitorulcj.ro

Acum antrenor al echipei feminine de fotbal a Universității Cluj, Dulca face parte din ultima generație a României care a evoluat la un Campionat Mondial. Se întâmpla în 1998, în Franța, iar de atunci tricolorii nu au mai bifat vreo prezență la turneul final.

„E o surpriză neplăcută pentru mine că nu ne-am calificat la Cupa Mondială. Adică toți ne dorim și ne facem speranțe mereu o dată la patru ani. Chiar glumeam cu un prieten, că după ediția asta o să mă uit la o Cupă Mondială peste patru ani, când o să am 58 de ani. Sărim din 4 în 4 ani. Și noi încă nu am revenit acolo, să participăm din nou la un Campionat Mondial.

Dar e greu... Nu aș fi crezut să treacă 28 de ani și să nu ne calificăm. Îl citez pe Gică Hagi de atunci, mi-aduc aminte când zicea în fața jurnaliștilor că 'O să vă fie dor de noi, că uite ce performanțe am făcut'. Și nimeni nu-l credea. Dar așa este. În perioada respectivă noi nu ne dădeam seama ce valoare au fotbaliștii aceia. Și unde a ajuns România. Îmi doresc să nu mai fiu unul dintre ultimii care au participat cu România la o Cupă Mondială”, a spus Dulca, într-un interviu acordat pentru AGERPRES.

„Lumea tot timpul mă întreabă cum a fost atunci, în 1998. Ce pot să spun, eu am avut marea șansă să fiu convocat pentru că am făcut un campionat foarte bun cu Mircea Lucescu la Rapid. Spun că am avut șansă pentru că era foarte, foarte greu atunci să ajungi în lotul României, mai ales la un turneu final.

Pentru că echipa națională era 80 și ceva la sută structurată pe jucători români care evoluau în campionatele puternice din străinătate. Și mai erau doar câteva locuri în lot ca să intri... exact ca la facultate la medicină. De asta spun că era greu să prinzi lotul României atunci și că am avut șansa să particip la Cupa Mondială”, a adăugat el.

„Nu-mi dădeam seama ce înseamnă!”

Fostul fundaș a rămas cu amintiri foarte plăcute de la participarea la CM din Franța 1998. „Eu în primul rând nu știam ce înseamnă Cupa Mondială când ne-am calificat. Noi am participat la preliminarii și la meciurile care erau în grupă, dar eu, ca jucător, nu-mi dădeam seama ce înseamnă o Cupă Mondială. A fost incredibil, să întâlnești cei mai buni jucători din lume, să vezi ce echipe sunt acolo, ce spectacole se fac, a fost ceva cu totul deosebit.

Pentru mine, de fapt, nu numai pentru mine, Cupa Mondială e competiția la cel mai înalt nivel. Eu am jucat un singur meci atunci, cu Tunisia, dar să treci pe lângă Beckham, pe lângă Campbell, pe lângă Prosinecki, să mai și faci schimb de tricouri cu ei... e ceva fantastic. Eu am făcut schimb de tricouri cu Campbell și cu Prosinecki după meciuri, chiar dacă n-am jucat în meciurile respective.

Cristi Dulca / Foto: monitorulcj.ro

Și acum mai am prieteni care vor să-mi cumpere tricourile alea, dar n-am cum să le vând. Erau fotbaliști foarte mari, uriași. Nu pot să spun unul care m-a impresionat mai mult, dar au fost jucători foarte buni la acea Cupă Mondială”, a explicat Dulca.

Întrebat dacă sistemul cu 48 de echipe care se va implementa la Cupa Mondială găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este unul bun, fostul internațional a afirmat: „Nu pot să răspund, pentru că nu știm dacă va fi sau nu spectacol. Dacă mă uit pe grupe, nu știu ce să spun...De exemplu, nu mai știu Coreea de Sud ce nivel are, dar în 1999, când am jucat eu acolo, avea un nivel foarte bun.

Dovadă că în 2002, la Mondiale, a terminat pe 4. Deci nu îmi dau seama, nu am urmărit echipele astea, Canada, Qatar, Haiti și așa mai departe. Dar sper să fie un campionat cu multe surprize. Adică e bine să avem un campionat spectaculos”.

„Dezamăgirea rămâne Italia, era la toate turneele finale”

Brazilia, Germania, Franța și Spania sunt printre favorite la câștigarea Cupei Mondiale din acest an, este de părere Cristian Dulca. „E greu să anticipezi cine va câștiga trofeul la Cupa Mondială, întotdeauna e greu. Mie îmi place Brazilia mult. Brazilia ca echipă, ca jucători... am avut elev brazilian. Deci Brazilia îmi place, apoi cred că Germania și Franța. Astea cred vor fi acolo pe podium, dar nu știu care va ridica trofeul. Sigur, eu nu exclud nici Spania, dar nu știu.

Pentru mine e o dezamăgire Italia, și nu doar că nu s-a calificat, dar ca și joc. Am văzut ultimele meciuri ale lor. Știam Italia când mergea la toate Campionatele Europene și Mondiale și era mereu una dintre echipele care se băteau pentru trofeu. Dar acum Italia nu mai e ce a fost”, a spus el.

„Nu știu dacă pot să-i zic surpriză, dar mă gândesc la Croația că poate avea un parcurs lung. A avut mereu jucători buni și tot timpul a făcut jocuri bune la turneele finale. Deci poate fi o surpriză la Mondiale. Altele e greu de spus, nu știu... poate Paraguay, poate Scoția. Dar eu zic că sus de tot vor ajunge tot echipele astea care au participat constant și au experiență. Experiența contează foarte, foarte mult.

La fel se întâmplă și la nivel de club, ne uităm la Champions League, la Europa League, sunt echipe care au experiență în cupele europene și câștigă prin experiența acumulată. Asta contează foarte mult”, a mai spus el.

„Hagi îmi dă încredere”

Fostul internațional are încredere că noul selecționer Gheorghe Hagi poate ajuta echipa națională să fie din nou o prezență constantă la turneele finale. „Eu privesc cu încredere acest nou început al echipei naționale în primul rând pentru că e Gică Hagi acolo. Cred că el era singurul cel mai în măsură și mai îndreptățit să preia echipa națională. Cunoaște jucătorii, i-a antrenat, îi știe pe majoritatea.

Regăsim în echipa națională jucători pe care el i-a descoperit, i-a promovat, i-a propulsat. Adică sunt convins că se formează echipa după modelul lui Gică. Și, ca la orice început de drum, am speranțe. Cu toți antrenorii am avut speranțe. Noi toți sperăm să ajungem mai întâi să participăm la European, după aceea la din nou la un Mondial. Eu am încredere în Gică. Eu zic că n-a acceptat doar ca să fie antrenor la echipa națională.

A acceptat pentru a face performanță, să ducă naționala la nivelul la care era când juca el. Probabil e și o ambiție pentru el. Pentru că atunci când a fost prima dată n-a reușit calificarea, la acel baraj cu Slovenia. Dar eu am încredere în Gică. Eu m-aș bucura să nu mai zică lumea că am fost ultima oară în '98 la Cupa Mondială. Vreau ca noi să fim lăsați uitării”, a precizat Cristian Dulca.

Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei țări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Acesta este primul turneu final din istorie extins la un număr record de 48 de echipe participante, față de 32 la edițiile anterioare.

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