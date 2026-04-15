Asalt final la Bolojan. Grindeanu anunță „o resetare” urgentă. PACE și AUR pregătesc moțiunea de cenzură.

România are nevoie „urgent” de o resetare pentru a schimba actuala direcție a țării, care este „greșită”, a transmis, miercuri, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD).

Grindeanu pregătește debarcarea lui Bolojan

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării. Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României - la doar 0,7%”, a scris, miercuri, Sorin Grindeanu, pe pagina de Facebook.

Grindeanu anunță „o resetare" urgentă pentru a schimba „direcția greșită" a țării

Potrivit liderului PSD, „aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău”.

„De aceea - a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, a susținut Sorin Grindeanu.

PSD va stabili duminica viitoare, în ședința Consiliului Politic Național (CPN), întrebarea care le va fi adresată celor circa 5.000 de lideri centrali și locali la referendumul intern de luni, au declarat pentru G4Media oficiali ai partidului. Conducerea PSD va pune o singură întrebare, legată de susținerea partidului pentru premierul Ilie Bolojan (PNL), iar întrebarea suplimentară despre prezența USR la guvernare va fi abandonată.

Întrebarea adresată liderilor partidului va fi, cel mai probabil, dacă sunt de acord sau nu cu continuarea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan în funcția de premier.

Lista de semnături pentru moțiunea de cenzură, deschisă

Senatorul PACE - Întâi România Ninel Peia a anunțat, miercuri, deschiderea listei de semnături pentru moțiunea de cenzură intitulată „Progresismul ucide România - Guvernul Bolojan a adus foamea și frigul în casele românilor!”.

Potrivit senatorului PACE - Întâi România Clement Sava, moțiunea ar urma să fie depusă săptămâna viitoare, „dacă PSD nu iese de la guvernare”.

AUR a transmis însă că dezbaterea ar urma să aibă loc în jurul datei de 13 mai.

Structurată în zece puncte, moțiunea critică Programul SAFE, închiderea minelor de cărbuni, Acordul MERCOSUR, gestionarea resurselor de gaze din Marea Neagră, „dezindustrializarea forțată”, prețul energiei, lipsa susținerii microîntreprinderilor românești, „distrugerea sistematică a capitalului românesc”, „tranzacționarea suveranității” și „asasinarea” puterii de cumpărare a românilor.

Pentru inițierea unei moțiuni de cenzură este necesară susținerea a cel puțin 116 senatori și deputați.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda, atac la adresa consultării interne din PSD: „Chiar credeți că românii pot fi păcăliți acum?”

„Chiar credeți că românii pot fi păcăliți acum, printr-o delimitare de fațadă?” afirmă europarlamentarul PNL Daniel Buda, care susține că o consultare internă reală în PSD ar trebui să includă „întrebările corecte” despre susținerea Guvernului și credibilitatea conducerii partidului.

„Dacă PSD chiar vrea o consultare internă reală, atunci să aibă curajul să pună întrebările corecte”, spune Daniel Buda, miercuri, pe Facebook.

„Toate măsurile Guvernului Bolojan au fost susținute de PSD. Chiar credeți că românii pot fi păcăliți acum, printr-o delimitare de fațadă?”, transmite acesta.

Europarlamentarul susține că social-democrații au întârziat reformele și pune sub semnul întrebării rezultatele obținute: „PSD a întârziat reforma în Justiție cât a putut de mult. Credeți că reforma pensiilor speciale este un succes al Guvernului Bolojan?”

Buda îl critică și pe liderul PSD, Sorin Grindeanu: „Președintele Sorin Grindeanu are o cotă de încredere sub nivelul partidului, iar în timpul mandatului său PSD a ajuns la cea mai scăzută cotă de încredere din istoria sa. Credeți că mai are credibilitatea necesară să conducă PSD?”

„Asta ar fi o consultare reală. Restul este teatru politic. Dacă Sorin Grindeanu ar fi un lider, ar pune aceste întrebări. Dar când disperarea de a pierde controlul devine prioritate, adevărul devine incomod”, spune europarlamentarul.

În final, Buda afirmă că „Guvernul încearcă să recupereze ce s-a pierdut: Reuniunea Comitetului interministerial pentru reforma companiilor de stat, sub coordonarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu mai este o opțiune – este o urgență”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

