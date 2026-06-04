Politică
Cum va arăta noul Executiv? Lista posibililor miniștri în Guvernul Tomac: mai mulți consilieri prezidențiali, în calcul pentru portofolii importante
Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe, joi, numele premierului desemnat pentru formarea noului Guvern: Eugen Tomac este favorit pentru această nominalizare. Cine sunt miniștrii care vor coordona activitatea unor portofolii cheie pentru România?Cum va arăta noul Executiv? Lista posibililor miniștri în Guvernul Tomac|Foto: Radu Tuta/AGERPRES
Președintele Nicușor Dan va susține joi, la ora 18:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni, în care este așteptat să anunțe numele premierului desemnat pentru formarea viitorului Guvern.
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Numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat în ultima perioadă ca posibilă propunere de premier.
Cum va arăta noul Executiv? Lista posibililor miniștri în Guvernul Tomac: mai mulți consilieri prezidențiali, în calcul pentru portofolii importante
Criza guvernamentală s-a prelungit vreme de patru săptămâni, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură la începutul lunii mai. Președintele este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de premier, decizie care a fost amânată de Nicușor Dan.
Lista posibililor miniștri în Guvernul Tomac
Cel puțin doi consilieri de la Cotroceni s-ar putea regăsi în componența noului Cabinet Tomac:
*Ministerul Dezvoltării – consilierul prezidențial Bogdan Florin Cristea sau arhitectul clujean Șerban Țigănaș
*Ministerul Educației - consilierul prezidențial Valentin Sorin Costreie
*Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu
*Ministerul Apărării Naționale – Mihnea Motoc
*Ministerul de Finanțe – Alexandru Nazare sau Bogdan Drăgoi
*Ministerul Fondurilor Europene – Dragoș Pîslaru
Numele unui alt consilier prezidențial, Radu Burnete, este vehiculat pentru funcția de viceprier.
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