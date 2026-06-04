Avertismentul șefului armatei din Letonia: Rusia ar putea invada state NATO până în 2028

Șeful armatei letone, generalul Kaspars Pudans, a avertizat că Rusia au putea invada statele baltice (toate membre NATO).

Șeful armatei din Letonia: „Rusia ar putea invada țările baltice” | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Comandantul forțelor armate letone, generalul Generalul Kaspars Pudans, a declarat că Rusia a dobândit un avantaj în domeniul războiului cu drone față de țările mebre NATO.

Rusia ar putea invada țările baltice

Potrivit acestuia, Kremlinul ar putea încerca să profite de o „fereastră de oportunitate” până la sfârșitul anului 2028 pentru a invada statele baltice (Estonia, Letonia, Lituania). Toate cele trei țări sunt membre NATO, potrivit Financial Times, citat de digi24.ro.

Țările baltice sunt membre NATO.

„Dacă aș fi la Kremlin, aș spune că, dacă vrem să facem ceva, ar trebui să o facem până la sfârșitul anului 2028”, a declarat Kaspars Pudans, conform sursei citate.

Șeful armatei letone a spus că avantajul Rusiei este că are capacitatea de a produce drone la scară largă. Acesta a precizat că, în prezent, Rusia nu dispune de forțele necesare pentru o invazie la scară largă, dar a avertizat că Moscova ar putea reprezentat rapid o amenințare mai mare în cazul în care s-ar încheia războiul cu Ucraina.

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Foto: DepositPhotos.com

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