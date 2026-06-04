Anunț - Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare, aflate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Astfel: autovehiculul marca Subaru, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Caracal nr.17; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Fabricii nr.100 ; autovehiculul marca Audi, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe Calea Mănăștur nr.93-95; autovehiculul marca BMW, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Sobarilor nr.38B; autovehiculul marca Smart, de culoare maro, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Timișului nr.1; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr.1, autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare MOS 101 D, aflat pe Bd. Muncii nr.18; autovehiculul marca BMW, de culoare gri/albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe Bd. Muncii nr.18, autovehiculul marca Renault Megane, de culoare maro, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Ion Neculce FN, autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Fabricii nr.125A, autovehiculul marca Dacia Logan, de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Iacob Bologa nr.7, autovehiculul marca Renault, de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare 5841 CLX, aflat pe strada Constantin Nottara nr.42, autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Madach Imre nr.38; autovehiculul marca Audi , de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada București nr.80-82; autovehiculul marca Ford , de culoare negru, cu nr. de înmatriculare DAU AM 287, aflat pe strada Traian Vuia nr.157; autovehiculul marca Renault , de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Horea nr.3; moped, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Onisifor Ghibu nr.20A; autovehiculul marca Hyundai , de culoare verde, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Cireșilor nr.75; autovehiculul marca Mercedes Benz , de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Senină nr.4; autovehiculul marca Dacia Logan , de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Codrului nr.24; autovehiculul marca Rover , de culoare gri, cu nr. de înmatriculare XTM 698, aflat pe strada Grigore Alexandrescu nr.55.