Interes crescut pentru concursul de curățenie de la Cluj: 653 de asociații de proprietari și-au manifestat intenția de a intra în competiție. Fondul de premiere, majorat cu peste 130.000 de lei.

Numărul asociațiilor de proprietari care și-au manifestat intenția de a participa la ediția din acest an a concursului de curățenie, eveniment tradițional desfășurat la Cluj, a crescut de la 538 de participanți, anul trecut, la peste 650 de asociații în 2026. În acest context, fondul de premiere urmează să fie majorat.

Interes crescut pentru concursul de curățenie de la Cluj: 653 de asociații de proprietari și-au manifestat intenția de a intra în competiție. Fondul de premiere, majorat cu peste 130.000 de lei.|Foto: pexels.com

Consiliul Local va dezbate spre aprobare în ședința programată săptămâna viitoare un proiect ce vizează creșterea fondurilor alocate pentru desfășurarea concursului „Curățenie generală”, eveniment desfășurat anual la Cluj ce aduce împreună sute de asociații de proprietari.

Astfel, în contextul în care numărul asociațiilor de proprietari din municipiul Cluj-Napoca care și-au manifestat interesul pentru competiție a crescut exponențial, administrația locală intenționează să majoreze fondul de premiere.

Interes crescut pentru concursul de curățenie de la Cluj: 653 de asociații de proprietari și-au manifestat intenția de a intra în competiție. Fondul de premiere, majorat cu peste 130.000 de lei.

Proiectul „Curățenie generală”, organizat anual de Primăria Cluj-Napoca împreună cu asociațiile de proprietari, implică locatarii în acțiuni privind curățenia, precum și amenajarea şi întreținerea spațiilor verzi din zona în care locuiesc.

La concurs a participat un număr important de asociații de proprietari/locatari din Cluj-Napoca, care au răspuns remarcabil prin activități de amenajare, curățenie și salubrizare a spațiilor verzi şi a terenurilor aferente aflate în imediata vecinătate a imobilelor în care locuiesc dar şi prin acțiuni de colectare selectivă a deşeurilor la sursă, în colaborare cu firmele de salubritate din municipiu.

La finalul lunii aprilie, Consiliul Local a aprobat alocarea a 1.203.200 lei net din bugetul local pe anul 2026 pentru premierea asociațiilor de proprietari/locatari participante la concurs.

Astfel, după finalizarea concursului, vor fi acordate:

*64 premii I - fiecare în valoare de 3.200 lei,

*64 premii II - fiecare în valoare de 2.700 lei,

*128 premii III - fiecare în valoare de 2.200 lei

*320 de mențiuni - fiecare în valoare de 1.700 lei.

„În urma finalizării primei etape - de înscriere la concurs, desfășurată în perioada 11 mai – 22 mai 2026 (...) s-a constatat un interes crescut în privința participării în acest an a asociațiilor de proprietari/locatari inființate la nivelul Municipiului Cluj-Napoca la concurs”, se arată în proiectul de hotărâre ce va intra în dezbaterea consiliului Local.

Astfel, numărul asociațiilor care şi-au manifestat intenția de a intra in competiție a crescut semnificativ: de la 538 în anul 2025 la 653 în acest an. În aceste condiții, a fost înaintată propunerea de „reevaluare” a sumelor alocate pentru „compensarea adecvată a efortului depus” raportat la numărul mare de asociații înscrise la concurs, în sensul suplimentării fondurilor destinate premierii lor, de la suma de 1.203.200 lei aprobată inițial la suma de 1.334.100 lei.

Prin modificările propuse a fi aprobate, numărul de mențiuni acordate va crește cu 77, de la 320 la 397. De asemenea, cuantumul total al valorii acestora va fi modificat de la544.000 lei la 674.900 lei

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Scopul concursului constă în îmbunătățirea aspectului urbanistic al orașului, fiind destinat tuturor asociațiilor de proprietari/locatari ce efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor și terenurilor eferente imobilelor de pe domeniul public sau privat din Cluj-Napoca.

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