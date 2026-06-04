Președintele Nicușor Dan l-a desemnat prim-ministru pe Eugen Tomac

Eugen Tomac a fost desemnat premier de președintele României, Nicușor Dan.

Eugen Tomac, desemnat prim-ministru de președintele României, Nicușor Dan | Foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat premier pe Eugen Tomac, joi, 4 iunie 2026.

„Îl desemnez prim-ministru pe domnul Eugen Tomac să formeze Guvernul. În 2025, românii se temeau că direcția pro-occidentală a țării poate fi pusă în discuție.” a declarat președintele Nicușor Dan în conferința de astăzi.

„Domnule președinte, vă mulțumesc. Este o onoare și o mare responsabilitate această desemnare de a forma viitorul Guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României.

Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de toate provocările pe care trebuie să le depășim împreună. România are nevoie de responsabilitate. Responsabilitatea este temelia pe care se construiește totul. Doar astfel investițiile vor continua să vină în țara noastră.

Îmi asum cu bună-credință această misiune de a propune o echipă guvernamentală profesionistă, care va lucra pentru cetățeni”, a spus Eugen Tomac în cadrul conferinței.

Eugen Tomac a fost numit în funcția de consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu data de 6 octombrie 2026, potrivit Administrației Prezidențiale.

Cine este Eugen Tomac?

Conform sursei citate, Eugen Tomac este absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, cu o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani. În prezent, este deputat în Parlamentul European și președinte al Partidului Mișcarea Populară

De-a lungul carierei sale, a susținut în mod consecvent proiecte dedicate apărării drepturilor românilor din Diaspora și din comunitățile istorice. Este implicat activ în inițiative privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum și în proiecte destinate promovării identității culturale românești în regiune.

Din iulie 2019, Eugen Tomac este membru al Parlamentului European, aflat la al doilea mandat. În Legislativul de la Bruxelles, este membru în Comisia pentru Cultură și Educație, Comisia pentru ocuparea forței de muncă, Comisia specială pentru Scutul democrației europene, în Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova, precum și în Adunarea Parlamentară Euronest.

În perioada 2012-2019, a fost deputat în Parlamentul României. La alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 a obținut 78,6% din voturile românilor de peste hotare, fiind numit președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților.

Între 2009 și 2012, a fost Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior, consilier de stat în cadrul Cancelariei Președintelui României.

Totodată, în 2006-2007 a fost Expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale.

În perioada 2004–2006 a fost redactor la revista Magazin Istoric.

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