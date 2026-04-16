Pe cine ar vrea românii prim-ministru? Niciunul dintre actualii lideri nu este foarte dorit.

Majoritatea românilor „nu știu” pe cine ar pentru funcția de prim-ministru.

Majoritatea românilor nu știu pe cine ar dori la conducerea Guvernului. Opțiunile lor se împart între George Simion (AUR) și Ilie Bolojan (PNL).

Românii au răspuns în cea mai mare proporție că „nu știu” la întrebarea referitoare la numele celui care ar trebui să conducă Guvernul României.

Politicianul aflat în topul preferințelor pentru funcția de prim-ministru este președintele AUR, George Simion, locul doi fiind ocupat de Ilie Bolojan.

Așa reiese dintr-un sondaj comandat de Digi24, realizat în primele zile ale lunii aprilie.

Potrivit răspunsurilor celor chestionați, un tehnocrat (nenominalizat) este preferat liderului PSD Soin Grindeanu și lui Călin Georgescu.

Cine ar trebui să fie prim-minstrul României?

Iată răspunsurile:

Nu știu - 26,2% George Simion - 20,9% Ilie Bolojan - 16,2% Un tehnocrat - 14,7% Nu urmăresc politica - 8,4% Alte variante - 5,4% Sorin Grindeanu - 4,7% Călin Georgescu - 2,5% Victor Ponta - 0,8% Petrișor Peiu - 0,2%

Sondajul a fost realizat de Agenția de Rating Politic, pe 1.187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, cu o marjă de eroare de plus/minus 2,8%.

