Grindeanu poate renunța la funcția de premier, în 2027, dacă PNL îi retrage sprijinul politic lui Bolojan. Negocieri subterane în Coaliție.

Sorin Grindeanu (PSD) îl vrea plecat pe Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului. Liderul PSD ar fi dispus să renunțe, în 2027, la funcția de prim-ministru, dacă liberalii îl debarcă pe Bolojan.

Grindeanu (PSD) ar putea renunța la funcția de premier, în 2027. Cu o condiție: îl vrea plecat pe Bolojan de la conducerea Guvernului.

Referendumul intern al PSD, în care membrii partidului vor decide, prin vot, dacă rămân sau nu la guvernare, va avea loc după Paște, pe data de 20 aprilie.

Între timp, social-democrații continuă presiunile pentru a-l debarca pe Bolojan.

Sorin Grindeanu ar fi dispus să renunțe inclusiv la funcția de prim-ministru, care i-ar reveni în 2027, dacă liberalii i-a retrage sprijinul lui Bolojan, potrivit Antena 3 CNN. Social-democrații încearcă, în același timp, să-i ispitească și pe cei din USR cu promisiunea mai multor ministere.

Una dintre opțiunile luate în calcul PSD vizează reconfigurarea Coaliției. Astfel, în această perioadă social-democrații încearcă să renegocieze protocolul de Coaliție cu partenerii de la PNL și USR.

Rotativa guvernamentală: fără Grindeanu premier, dar cu o condiție

Social-democrații sunt dispuși să renunțe la preluarea funcției de premier în 2027, când, conform protocolului Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR+minorități în vigoare, ar urma să aibă loc rotativa guvernamentală. Conform protocolului agreat, funcția ar urma să îi revină lui Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Astfel, PSD ar renunța la funcția de prim-ministru dacă liberalii acceptă să îl schimbe din funcție pe Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul în exercițiu, potrivit sursei citate.

Social-democrații sunt gata să ofere mai multe ministere USR-ului, dacă partidul își retrage, de asemenea, sprijinul pentru Ilie Bolojan.

Anterior, președintele PSD semnala că după votul din PSD sunt trei variante posibile: rămânerea în actuala formulă de guvernare, trecerea în opoziţie sau o reconfigurare a Coaliţiei.

Decizie categorică la PNL: NU pentru un Guvern alături de PSD, dacă social-democrații susțin moțiunea de cenzură împotriva Guvernului

La finalul lui martie 2024, Partidul Național Liberal (PNL) adopta o rezoluție care avertiza PSD: dacă social-democrații provoacă o criză prin răsturnarea Guvernului, partidele din Coaliție nu mai negociază o altă guvernare cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, potrivit rezoluției adoptate de PNL.

Bolojan: „Generatorii crizei să-și asume”

România nu are nevoie de o criză politică și nici de guverne minoritare, iar cei care generează o astfel de criză trebuie să-și asume, declara la finalul săptămânii trecute premierul Ilie Bolojan.

„România, pe lângă crizele obiective pe care le avem, de deficite, de energie și de încredere în guvernări, nu mai are nevoie de o criză politică. Cei care generează o criză politică trebuie să-și asume asta.

De asemenea, nu are nevoie nici de guverne slabe, nici de guverne minoritare, pentru că nu poți corecta lucruri la modul serios decât atunci când ai o majoritate predictibilă, când există o acțiune guvernamentală unitară și, dacă noi ne consumăm energiile pe care le avem în certuri sterile, crezând că vom poza într-o postură care să ne avantajeze, cred că este o eroare politică și cetățenii așteaptă de la noi comportamente raționale și responsabile”, a transmis prim-ministrul Ilie Bolojan, citat de Agerpres.ro

Totuși, potrivit sursei citate, premierul Ilie Bolojan își pregătește strategia în cazul în care PSD iese de la guvernare.

