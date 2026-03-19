Dezbaterile pe buget, blocate din cauza „pachetului de solidaritate” susținut de PSD: ședință de urgență a Coaliției

Liderii coaliției de guvernare se reunesc joi dimineața pentru a încerca deblocarea dezbaterilor pe marginea bugetului de stat pe anul 2026.

Ședință de urgență a Coaliției în urma blocajului pe bugetul de stat

Impas major în coaliție din cauza bugetului de stat.

Dezbaterile pe marginea bugetului de stat au intrat în impas, iar liderii coaliției de guvernare au fost convocați de urgență, joi dimineață, în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de la Camera Deputaților.

Ședința liderilor coaliției de guvernare este programată să înceapă la ora 10:00, la Parlament.

Miercuri, comisiile reunite de buget-finanțe trebuiau să finalizeze dezbaterile pe buget, iar ulterior analiza proiectelor trebuia să intre în ședința plenului Parlamentului.

Discuțiile s-au blocat însă pe un amendament al Partidului Social Democrat privind „pachetul de solidaritate”. Voturile exprimate în Comisiile reunite de buget-finanțe au iscat dezbateri aprinse, acuze și apoi întreruperea ședinței.

PSD și PNL s-au acuzat reciproc, social-democrații susținând că „PNL, USR și AUR și-au dat mâna pentru sărăcirea poporului român”, iar liberalii au spus că partenerii de la PSD „vor să arunce din nou în aer deficitul, din populism”, notează Agerpres.ro

Ședința a fost reluată, la fel și votul pe amendamentul PSD, însă acesta a fost încă o dată respins.

Blocajul a fost generat de un amendament susținut de PSD, care vizează suplimentarea cu aproximativ 1,1 miliarde de lei a fondurilor pentru programul de solidaritate.

În cursul serii, comisiile reunite de buget-finanțe au decis suspendarea dezbaterilor fără a da un termen pentru reluarea lucrărilor.

Grindeanu, justificări pe Facebook

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari. Vreau să fiu foarte clar. Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la pachetul de solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile. Dacă noua majoritate USR - PNL - AUR - POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități, atunci le urăm drum bun împreună!”, a scris președintele PSD, Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a subliniat că „discuțiile politice sunt normale, dar blocarea bugetului nu este”.

„Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcționeze cu frâna trasă: apar întârzieri, investițiile se opresc, administrațiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe și în lipsa predictibilității. În același timp, riscăm să pierdem ritmul investițiilor din PNRR și să transmitem un semnal greșit partenerilor externi și piețelor financiare'', a notat Abrudean, după blocajul din comisiile de buget-finanțe.

Joi, conform programului inițial aprobat de Birourile permanente ale celor două Camere, urma ca dezbaterile să fie finalizate, iar plenul Parlamentului să dea votul pe articole și votul final pe proiectele bugetului de stat și al asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

