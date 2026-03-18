Scandal în comisiile de buget: PSD a părăsit sala, iar votul a fost suspendat. Contre pe ajutoarele pentru pensionari.

Discuții tensionante și vot suspendat în cazul amendamentelor susținute de PSD cu ajutorul UDMR pentru alocări sociale suplimentare. Deși inițial a fost adoptat, amendamentul a fost respins ulterior.

Discuții tensionante și vot suspendat în cazul amendamentelor susținute de PSD cu ajutorul UDMR pentru alocări sociale suplimentare

Contre și haos în comisiile reunite de buget-finanțe în cazul pachetului social propus de PSD, la discuțiile privind bugetul Ministerului Muncii.

Pachetul social, care vizează ajutoare one-off pentru pensionarii militari, a trecut initial, joi, prin votul PSD și UDMR.

În condițiile în care AUR nu a votat deloc, discuțiile s-au aprins cu privire la procedură: disputele au vizat luarea în considerare a poziției AUR sau dacă opțiunea de a nu vota trebuie trecută la voturi neexprimate.

Deși initial amendamentul înaintat de PSD și susținut cu sprijinul voturilor de la UDMR a fost adoptat, ulterior acesta a fost respins din cauza nerespectării procedurii.

Drept urmare, PSD a părăsit sala, iar discuțiile purtate în biroul lui Sorin Grindeanu nu au dus la nicio concluzie. Votul a fost amânat.

Măsuri propuse de PSD: 1,1 lei miliarde lei, fonduri suplimentare pentru Ministerul Muncii

Amendamentul PSD care a stârnit discuții în comisiile reunite de buget-finanțe se referă la alocarea sumei de 1,1 miliarde lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii.

PSD a propus alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei.

PNL și USR s-au opus și nu au susținut amendamentul propus de PSD, apreciat drept o măsură „populistă”.

Ședința de plen comun pentru dezbaterea proiectului legii bugetului de stat și proiectului legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 începe miercuri de la ora 16:00 și continuă joi, când va fi și votul final.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de buget pe anul 2026, construit pe o creștere economică de 1%, un deficit bugetar estimat la 127,7 miliarde lei, reprezentând 6,2% din PIB, și o inflație prognozată la o rată medie anuală de 6,5%.

CITEȘTE ȘI: