Grindeanu vorbește de anticipate, dar PSD scade dramatic în sondaje. Alegerile anticipate, o provocare pentru România.

În timp ce PSD se apropie de o decizie riscantă – ieșirea de la guvernare, iar Sorin Grindeanu vorbește de alegeri anticipate, PSD scade în intenția de vot a românilor.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a invocat luni, scenariul alegerilor anticipate, în condițiile în care actuala Coaliție nu va mai funcționa și niciunul dintre partidele mari nu va face alianță cu AUR.

„PSD va decide pentru PSD, nu pentru PNL. PSD poate să decidă că, da, trecem în opoziţie şi am terminat, şi atunci e un scenariu plauzibil să ajungi la anticipate, evident, sau PSD hotărăşte, rămânem în această coaliţie, dar cu anumite condiţii, dacă ne vreţi parteneri în continuare, pe noi, pe cei de la PSD”, a declarat luni, Sorin Grindeanu, citat de HotNews.ro

La alegerile parlamentare din 2024, PSD a primit cele mai multe voturi: 21,96% la Camera Deputaților și 22,30% la Senat, notează sursa citată.

Astfel, pe locul dou s-a clasat AUR, cu 18,01% la Cameră și 18,30% la Senat. Iar PNL a fost pe locul 3, cu 13,20% la Camera Deputaților și 14,28% la Senat, urmat de USR, cu 12,40% la Deputați și 12,26% la Senat.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research, publicat la începutul săptămânii trecute, AUR s-ar plasa pe prima poziție în intenția de vot a românilor care spun că vin sigur la vot, cu 38.6%, adică un scor dublu față de 2024.

În același timp, PSD este cotat cu 16.9%.

PNL are 13.9%, adică cam același scor ca la alegeri, iar USR este cotat cu 13.4%, adică puțin peste ceea ce a luat la alegeri. UDMR este cotat sub pragul parlamentar de 5% în sondaj, dar formațiunea maghiară nu a ratat niciodată intrarea în Legislativ, notează HotNews.ro

Cu aceste procente, actuala Coaliție ar avea rezultate mai slabe decât cele pe care le au în prezent.

Alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție riscantă în contextul în care în România nu au mai fost organizate asemenea alegeri. Ideea desfășurării alegerile parlamentare anticipate a mai fost vehiculată în trecut, însă aceasta nu s-a concretizat.

Potrivit Constituției (art.89), alegerile anticipate în România nu pot fi organizate decât în cazul în care două propuneri de Guvern sunt respinse de către Parlament în termen de 60 de zile una de cealaltă, iar preşedintele României solicită celor două Camere dizolvarea Parlamentului.

Singura situaţie prevăzută de Constituţie pentru organizarea alegerilor anticipate vizează dizolvarea Parlamentului. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. De asemenea, Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

CITEȘTE ȘI: