  • Flux RSS
Politică

Topul încrederii în politicieni: Nicușor Dan și Ilie Bolojan, pe primele poziții. Cine deschide clasamentul notorietății personalităților politice?

Schimbare semnificativă în clasamentul încrederii în politicieni: Nicușor Dan și Ilie Bolojan rămân în top, însă cedează în fața liderului AUR, George Simion.

Topul încrederii în politicieni: Cine deschide clasamentul notorietății personalităților politice?|Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Topul încrederii în politicieni: Cine deschide clasamentul notorietății personalităților politice?|Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

 

 


Dacă în iunie 2025, Nicușor Dan (47%) şi Ilie Bolojan (42,2%) erau politicienii în care românii aveau cea mai mare încredere, fiind urmați de George Simion (33,9%) și Kelemen Hunor (26,7%), potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 2-6 martie 2026, George Simion conduce în topul încrederii în personalitățile politice, urmat de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.

De altfel, încrederea în politicieni s-a erodat în acest răstimp. 


Topul încrederii în politicieni: Nicușor Dan și Ilie Bolojan, pe primele poziții. Cine deschide clasamentul notorietății personalităților politice?

Spre exemplu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, se regăsește abia pe locul 7 în clasamentul încrederii, fiind surclasat de Victor Ponta, Ciprian Ciucu și Dominic Fritz. 

CITEȘTE ȘI: 
AUR scade în intenția de vot. Care e situația partidelor din Coaliție?

Topul încrederii este deschis de George Simion (AUR) – 34,3%, președintele Nicușor Dan – 27,6% și premierul Ilie Bolojan – 25,1%. 


Încrederea în personalitățile politice

34.3% dintre respondenți declară că au foarte multă și destul de multă încredere în George Simion, 27.6% în Nicușor Dan și 25.1% în Ilie Bolojan

CITEȘTE ȘI: 
Cu un război la graniță, românii sunt tot mai îngrjiorați de vulnerabilizarea țării în plan extern: 48% susțin prioritizarea intereselor naționale de securitate, chiar și în situația unor diferențe față de pozițiile UE

Sursa: INSCOP Research 

Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta cu 20.9%, Ciprian Ciucu cu 15.7% și Dominic Fritz cu 14.9%. 


12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu, iar 7.8% în Dan Dungaciu

Încrederea în lideri precum Ciprian Ciucu, Dominic Fritz, Dan Dungaciu și, parțial Sorin Grindeanu este afectată și de nivelul mai redus al notorietății.

George Simion
14.1% dintre participanții la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în George Simion. 20.2% declară că au destul de multă încredere, 14.4% destul de puțină, iar 48.3% foarte puțină sau deloc. 1.8% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe George Simion.


Nicușor Dan

CITEȘTE ȘI: 
Încrederea românilor în justiție și politicieni, la pământ: cum se explică deficitul structural de credibilitate?

Sursa: INSCOP Research 

7.3% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere în Nicușor Dan. 20.3% au destul de multă încredere în președinte, 14.2% destul de puțină, iar 55.3% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.6%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Nicușor Dan.

Ilie Bolojan
 

Sursa: INSCOP Research 

Întrebați câtă încredere au în Ilie Bolojan, 9.9% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 15.2% destul de multă, 13.4% destul de puțină, iar 58.2% foarte puțină sau deloc. 1.6% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ilie Bolojan.
Victor Ponta
Întrebați câtă încredere au în Victor Ponta, 6.8% dintre participanții la sondaj spun că au foarte multă, 14% destul de multă, 19.6% destul de puțină, iar 55.2% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Victor Ponta.
Ciprian Ciucu
3.2% dintre cei intervievați au foarte multă încredere în Ciprian Ciucu, în timp ce 12.5% au destul de multă, 12.7% destul de puțină și 27.6% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ciprian Ciucu.
Dominic Fritz
3.6% dintre cei intervievați au foarte multă încredere în Dominic Fritz, în timp ce 11.2% au destul de multă, 9.6% destul de puțină și 30% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dominic Fritz.
Sorin Grindeanu
2.5% dintre cei chestionați menționează că au foarte multă încredere în Sorin Grindeanu, în timp ce 9.5% au destul de multă, 15.9% destul de puțină și 50.2% foarte puțină sau deloc. 5% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Sorin Grindeanu.
Dan Dungaciu
3.2% dintre români afirmă că au foarte multă încredere în Dan Dungaciu. 4.6% spun că au destul de multă încredere, 3.1% destul de puțină, iar 11% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dan Dungaciu.  

Notorietatea personalităților politice

În clasamentul notorietății conduc George Simion (acesta beneficiind de o notorietate de 98.8%), președintele Nicușor Dan, care dispune de o notorietate de 98.6%, și premierul Ilie Bolojan, cu o notorietate de 98.2%

Sursa: INSCOP Research 

Clasamentul continuă cu Victor Ponta –notorietate de 97.8%- și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu cu o notorietate de 82.7%. Urmează Ciprian Ciucu cu un nivel de notorietate de 63.1%, Dominic Fritz cu 59% și Dan Dungaciu despre care declară că au auzit 25% dintre respondenți.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Cum să ai 30 de ani și să crezi în Rusia? Sondajul INSCOP care arată efectele analfabetismului funcțional.

Câtă încredere au românii în liderii internaționali? Donald Trump, în top, Putin, la coada clasamentului.

Peste 73% dintre români cred că lucurile merg într-o direcție greșită: corupția și creșterea prețurilor, principalele îngrijorări

Ultimele Stiri
abonare newsletter