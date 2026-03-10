Topul încrederii în politicieni: Nicușor Dan și Ilie Bolojan, pe primele poziții. Cine deschide clasamentul notorietății personalităților politice?

Schimbare semnificativă în clasamentul încrederii în politicieni: Nicușor Dan și Ilie Bolojan rămân în top, însă cedează în fața liderului AUR, George Simion.

Dacă în iunie 2025, Nicușor Dan (47%) şi Ilie Bolojan (42,2%) erau politicienii în care românii aveau cea mai mare încredere, fiind urmați de George Simion (33,9%) și Kelemen Hunor (26,7%), potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 2-6 martie 2026, George Simion conduce în topul încrederii în personalitățile politice, urmat de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.

De altfel, încrederea în politicieni s-a erodat în acest răstimp.

Spre exemplu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, se regăsește abia pe locul 7 în clasamentul încrederii, fiind surclasat de Victor Ponta, Ciprian Ciucu și Dominic Fritz.

Topul încrederii este deschis de George Simion (AUR) – 34,3%, președintele Nicușor Dan – 27,6% și premierul Ilie Bolojan – 25,1%.

Încrederea în personalitățile politice

34.3% dintre respondenți declară că au foarte multă și destul de multă încredere în George Simion, 27.6% în Nicușor Dan și 25.1% în Ilie Bolojan.

Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta cu 20.9%, Ciprian Ciucu cu 15.7% și Dominic Fritz cu 14.9%.

12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu, iar 7.8% în Dan Dungaciu.

Încrederea în lideri precum Ciprian Ciucu, Dominic Fritz, Dan Dungaciu și, parțial Sorin Grindeanu este afectată și de nivelul mai redus al notorietății.



George Simion

14.1% dintre participanții la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în George Simion. 20.2% declară că au destul de multă încredere, 14.4% destul de puțină, iar 48.3% foarte puțină sau deloc. 1.8% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe George Simion.

Nicușor Dan

7.3% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere în Nicușor Dan. 20.3% au destul de multă încredere în președinte, 14.2% destul de puțină, iar 55.3% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.6%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Nicușor Dan.

Ilie Bolojan



Întrebați câtă încredere au în Ilie Bolojan, 9.9% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 15.2% destul de multă, 13.4% destul de puțină, iar 58.2% foarte puțină sau deloc. 1.6% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ilie Bolojan.

Victor Ponta

Întrebați câtă încredere au în Victor Ponta, 6.8% dintre participanții la sondaj spun că au foarte multă, 14% destul de multă, 19.6% destul de puțină, iar 55.2% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Victor Ponta.

Ciprian Ciucu

3.2% dintre cei intervievați au foarte multă încredere în Ciprian Ciucu, în timp ce 12.5% au destul de multă, 12.7% destul de puțină și 27.6% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ciprian Ciucu.

Dominic Fritz

3.6% dintre cei intervievați au foarte multă încredere în Dominic Fritz, în timp ce 11.2% au destul de multă, 9.6% destul de puțină și 30% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dominic Fritz.

Sorin Grindeanu

2.5% dintre cei chestionați menționează că au foarte multă încredere în Sorin Grindeanu, în timp ce 9.5% au destul de multă, 15.9% destul de puțină și 50.2% foarte puțină sau deloc. 5% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Sorin Grindeanu.

Dan Dungaciu

3.2% dintre români afirmă că au foarte multă încredere în Dan Dungaciu. 4.6% spun că au destul de multă încredere, 3.1% destul de puțină, iar 11% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dan Dungaciu.

Notorietatea personalităților politice

În clasamentul notorietății conduc George Simion (acesta beneficiind de o notorietate de 98.8%), președintele Nicușor Dan, care dispune de o notorietate de 98.6%, și premierul Ilie Bolojan, cu o notorietate de 98.2%.

Clasamentul continuă cu Victor Ponta –notorietate de 97.8%- și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu cu o notorietate de 82.7%. Urmează Ciprian Ciucu cu un nivel de notorietate de 63.1%, Dominic Fritz cu 59% și Dan Dungaciu despre care declară că au auzit 25% dintre respondenți.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

