PSD: „Prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să aprobe URGENT scutirea fermierilor de plata accizei și a TVA, altfel toate alimentele se vor scumpi”

Partidul Social Democrat i-a cerut premierului Ilie Bolojan să aprobe urgent scutirea fermierilor de plata accizei și a TVA pentru motorină și motivează că blocarea unei decizii în acest sens ar duce la scumpirea alimentelor.

PSD îi cere prim-ministrului Ilie Bolojan să aprobe urgent scutirea fermierilor de accize și TVA

PSD i-a solicitat, marți, 17 martie 2026, prim-ministrului Ilie Bolojan să aprobe urgent inițiativa ministrului Agriculturii privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei și a TVA (Taxă pe Valoare Adăugată) pentru motorina folosită în agricultură și susține că blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens determină, pe tot lanțul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în prețul final al alimentelor.

Propunere PSD: fermierii să fie scutiți de acciză și TVA

„Campania agricolă de primăvară este în plină desfășurare, iar fermierii folosesc deja motorină scumpă pentru culturile de porumb și floarea soarelui! Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică în final o creștere a prețurilor la alimente! Mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede ca fermierii să primească tichete valorice, emise de Imprimeria Națională, pentru achiziția a 78 de litri de motorină/ha, la un preț fără acciză și TVA. Din perspectivă bugetară, impactul este zero, pentru că sumele scutite prin mecanismul propus ar fi oricum returnate fermierilor prin sistemul actual de rambursare privind motorina folosită în agricultură. Deci nu există nicio justificare economică pentru lipsa unei decizii din partea premierului Bolojan în această chestiune”, se arată într-un comunicat presă.

Social-democrații au subliniat că această măsură este importantă pentru fermieri pentru că nu vor mai fi obligați să aloce sumele aferente taxelor pe motorină și ar avea astfel o capacitate mai mare de a face față altor provocări, precum creșterea prețurilor la fertilizanți.

„România este în mod evident afectată de creșterea prețului internațional al țițeiului, determinată de conflictului din Orientul Mijlociu. Este necesară o reacție rapidă din partea Guvernului pentru protejarea populației și a economiei naționale. Din primele momente de la declanșarea crizei internaționale, miniștrii PSD au propus soluții pentru atenuarea creșterii de prețuri la carburanți. Lipsește doar decizia prim-ministrului! Și fiecare zi de întârziere înseamnă costuri mai mari pentru populație și pentru economia națională”, se precizează în comunicat.

