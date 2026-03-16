Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil doar cu renunțarea la 85% din pensia specială”

Guvernul pregătește proiectul care schimbă regulile privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public: Persoanele care beneficiază de pensii speciale vor putea continua să lucreze la stat doar dacă renunță la 85% din pensia primită.

Bolojan pregătește eliminarea cumulului pensie-salariu la stat|Foto: monitorulcj.ro

Proiectul care privește cumulul pensie salariu la instituțiile de stat ar trebui să intre în ședința de Guvern în această săptămână, a anunțat duminică premierul Ilie Bolojan.

Guvernul vrea să limiteze cumulul pensiei cu salariul la stat, în special în cazul pensiilor speciale. Astfel, măsura nu se aplică tuturor pensionarilor ci vizează doar beneficiarii pensiilor speciale sau ai pensiilor necontributive, adică acele pensii care nu sunt calculate exclusiv pe baza contribuțiilor plătite la sistemul public.

„Săptămâna viitoare ar trebui să intre proiectul de lege în Guvern. Am obținut toate avizele. În varianta în care cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunți la 85% din valoarea pensiei. E vorba de pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, ți-ai făcut toată vechimea, nu e nicio fel de problemă. Avem cel puțin 15.000 de angajați în această situație. Și atunci noi trebuie să facem o reducere de personal de 10% în administrație. Este anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit și să ții un om care s-a pensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la stat și are totuși o sursă de venit”, a afirmat Bolojan la Digi 24, citat de Agerpres.ro

El a adăugat că pe această temă Guvernul va adopta un proiect de lege care va pleca spre Parlament.

„La pensie sunt două, trei probleme. Nu e doar o problemă de echitate. Nu, e pur și simplu o problemă de suportabilitate economică. Gândiți-vă că, în condițiile în care noi pensionăm oameni, a fost discuția legată de judecători, dar avem și celelalte categorii unde trebuie să creștem vârsta de pensionare, să nu mai poată fi pensionați la 49, 50, 52 de ani, decât în situații cu totul excepționale.

Dacă nu crește vârsta de pensionare, nu mai are cine să-i înlocuiască pe acești oameni. Și pur și simplu, pe de-o parte, sistemul de pensii nu mai este sustenabil, pentru că generațiile noastre sunt niște generații mari și colegii mei care sunt din generația mea deja au ieșit la pensie anticipată în aceste sisteme, în ordine publică, în siguranță națională, și nu mai are cine să-i înlocuiască. Și nici economia nu o duce bine”, a transmis premierul.

Proiectul promovat de premierul Ilie Bolojan vizează reducerea cheltuielilor statului și creșterea echității în sistemul public.

CITEȘTE ȘI: