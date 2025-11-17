Guvernul vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul: Pensionarii care rămân angajați, nevoiți să renunțe la 85% din pensie

Coaliția pregătește o ordonanță de urgență care prevede noi reguli pentru detașările în instituțiile publice, precum și interzicerea cumulului pensie-salariu la stat.

Guvernul vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul. Sunt și excepții. |Foto: monitorulcj.ro

Guvernul a inițiat proiectul în august 2025, însă atunci modificarea a fost amânată.

La finalul verii, decizia de interdicție a cumulului pensiei cu salariul a fost criticată de medici, afectați direct de o asemenea măsură, dar și de sindicaliștii din Educație.

Potrivit proiectului care va fi discutat în coaliția de guvernare, pensionarii care vor să rămână angajați vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie. Legea s-ar aplica pentru toate categoriile de pensionari. Singurele excepții sunt pentru persoanele alese în funcții publice sau numite de Parlament, semnalează Anten3CNN.

Astfel, potrivit ordonanței de urgență, pensionarii care sunt reangajați sau cei care aleg să continue să muncească la stat vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie, inclusiv pensionarii speciali. Aceștia pot continua să muncească până la vârsta de 70 de ani, notează sursa citată.

După adoptarea Ordonanței de urgență, în termen de 15 zile, angajatorii au obligația de a înceta de drept contractele de muncă ale celor care nu și-au exprimat opțiunea pentru reducerea cuantumului pensiei cu 85%.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, a unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Persoanele prevăzute anterior pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%. Prevederile menționate anterior se aplică și în situația reîncadrării în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii”, conform proiectului pregătit de Ministerul Muncii.

Șefii de instituții, exceptați de la noile prevederi

„Persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului. De această prevedere beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe durata exercitării mandatului”, prevede textul Ordonanței de Urgență.

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat ar fi trebuit inclusă în al treilea pachet de măsuri de reformă.

