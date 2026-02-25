BNR avertizează: 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale

Aproximativ cinci milioane de români vir munci până la vârsta de 70 de ani din cauza pensionarilor speciali, a afirmat Eugen Rădulescu, consilierul guvenatorului BNR, Mugur Isărescu.

Un oficial al BNR afirmă că 5 mil. de români ar putea munci până la 70 de ani |Foto: arhivă monitorulcj.ro

Eugen Rădulescu, consilierul guvenatorului BNR, Mugur Isărescu, spune că cinci milioane de români vor munci până la vârsta de 70 de ani din cauză că numărul pensionarilor speciali a depăşit 200.000.

Într-o analiză pentru contributors.ro, citată de antena3.ro, consilierul guvernatorului BNR a avertizat că „pensiile speciale se apropie de 1% din PIB” şi că „dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății”.

„După părerea mea, privilegiul cel mai mare și mai absurd al pensiilor speciale îl reprezintă vârsta de pensionare. Nicio țară civilizată nu trimite la pensie oameni înainte de a împlini vârsta de 50 de ani, cu pensii care le permit un trai opulent, cel puțin o dată și jumătate mai îndelungat decât câți ani a muncit persoana în cauză", a afirmat Eugen Rădulescu.

Consilierul guvenatorului BNR a precizat şi unde se poate ajunge din cauza numărului ridicat de pensionari speciali în România.

Reprezentant BNR: „Nu mai este o joacă”

„Numărul pensionarilor speciali depășește 200 de mii, iar pensiile speciale se apropie la 1% din PIB. Nu mai este o joacă. Rezolvarea echilibrată a acestei situații ar avea nevoie de luciditate politică și, să spun o vorbă mare, bun simț. Dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății, pentru că 5 milioane de persoane vor munci până la 65-70 de ani, iar alții 200-250 de mii, poate și mai mulți în câţiva ani, vor duce un trai tihnit, de la o vârstă la care pot să se gândească să devină părinți. Aici nu mai este vorba doar de instituții extractive, ci și de fracturi sociale greu de surmontat”, a avertizat Eugen Rădulescu în sursa amintită.

