Bolojan pregătește eliminarea cumulului pensie-salariu la stat. Ce spune premierul de aplicarea impozitului progresiv cerut de PSD?

Premierul Ilie Bolojan susține că aplicarea impozitului progresiv cerut de PSD „nu este de actualitate”. Între timp, Guvernul pregătește eliminarea cumulului pensiei cu salariul la stat.

Guvernul pregătește stoparea cumulului pensie-salariu la stat.

Proiectul privind cumulul pensiei cu salariul la stat este pregătit și în zilele următoare îl veți vedea adoptat de Guvern, a declarat miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Avem acest proiect pregătit și în zilele următoare îl veți vedea adoptat de Guvern. După modelul care se aplică la magistrați, în condițiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat nu mai poate beneficia și de pensie integral și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”, a precizat miercuri seara premierul Ilie Bolojan într-o intervenție telefonică la Digi24, potrivit Agerpres.ro

Astfel, conform premierului, după eliminarea pensiilor speciale în cazul magistraților, măsura va fi extinsă. În acest sens, Guvernul își propune ca în luna martie să vină cu proiecte de legi care să pună în practică și în cazul angajaților care țin de Ministerul de Interne, zona de Apărare, zona de ordine publică și siguranță națională principiul stabilit de Curtea Constituțională prin proiectul privind pensiile magistraților.

PSD cere impozit prograsiv. Bolojan reacționează: Nu este de actualitate

Înainte de ședința coaliției de guvernare, PSD insista pentru trecerea la impozitarea progresivă.

Într-un comunicat publicat săptămâna trecută de partidul condus de Sorin Grindeanu, PSD înainta „alternativa” impozitării progresive la tăierile „fără excepții” promovate de Guvern.

După cum arată însă premierul, proiectul privind aplicarea impozitului progresiv nu este de actualitate în condițiile în care România are o situație bugetară complicate:

„Schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta, are nevoie cel puțin de un an de zile, în așa fel încât să existe capacitatea Finanțelor pentru a pune în practică orice fel de politică de schimbare a impozitării. Asta nu este o constatare care ține de abordări politice, ci, pur și simplu, de capacitatea de a pune o lege în practică”, a afirmat Ilie Bolojan, conform sursei citate.

Pe de altă parte, el a opinat că un astfel de proiect nu este de actualitate, în condițiile în care România are o situație bugetară complicată.

„Consider că în situația actuală, în condițiile în care, oricum, avem o situație complicată din punct de vedere bugetar, în condițiile în care avem modificări de legi, iar Finanțele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, pe digitalizare, nu este de actualitate un astfel de proiect”, a susținut Bolojan.

Recent, și guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a reamintit că FMI a recomandat țării noastre aplicarea acestui sistem de impozitare.

