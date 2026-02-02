Abrudean: „Un vot de încredere pentru Bolojan este absolut normal”. Președintele Senatului spune că PSD se află într-o permanentă campanie electorală.

Decizia premierului Ilie Bolojan de a cere un vot de încredere în Biroul Politic Naţional al PNL reprezintă un demers „absolut normal”, spune Mircea Abrudean. În același timp, președintele Senatului recomandă PSD să iasă din logica campaniei electorale.

Abrudean: „Un vot de încredere pentru Bolojan este absolut normal”| Foto: Alex Micsik - Agerpres

Recent, premierul Ilie Bolojan a anunțat că ar putea să ceară un vot de încredere în interiorul partidului în contextul „atacurilor” care au venit în ultima vreme.

După cum semnalează președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, decizia luată în calcul de premier este „absolut normală”.

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte, luni, la ora 18:00, la Vila Lac, la această şedinţă fiind posibil ca premierul Ilie Bolojan să ceară un vot de încredere.

„E o chestiune politică un vot de încredere în BPN, dacă va fi cerut este absolut normal, s-a mai întâmplat şi nu văd nicio problemă aici. Cred că un astfel de vot de încredere ar rezolva toate chestiunile care apar în spaţiul public. Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României. Nu sunt motive pentru aşa ceva, că există discuţii, că există tensiuni care mai nou apar în spaţiul public nu sunt gestionate intern, iarăşi nu este o chestiune de noutate pentru Partidul Naţional Liberal destul de vibrant din punctul ăsta de vedere, după cum ştiţi de-a lungul istoriei recente. Deci, răspunsul este nu”, a declarat, luni, președintele Senatului Mircea Abrudean, potrivit Agerpres.ro

În opinia sa, printr-un vot de încredere în PNL, Bolojan s-ar asigura de suportul majorităţii BPN.

„Cred că, dacă se va decide în această direcţie, vrea să se asigure că există suportul, cel puţin al majorităţii celor din BPN, dacă nu unanim", a explicat Mircea Abrudean.

Întrebat dacă are informaţii că ar exista lideri PNL care au înţelegeri subterane cu lideri PSD pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan, el a răspuns:

„Există speculaţii pe această temă, nu am personal astfel de informaţii şi n-aş vrea să comentez pe subiect pentru că e o chestiune, repet, de politică internă a Partidului Naţional Liberal care trebuie gestionată în forurile de partid şi comunicată oficial de către conducerea partidului din care nu fac parte.(…).Deocamdată lucrurile acestea se măsoară la vot, nu am văzut niciun vot în Parlament al unui membru PNL împotriva Guvernului PNL, împotriva unui ministru PNL, împotriva premierului. Deci, deocamdată, la vot, Partidul Naţional Liberal îl susţine pe Ilie Bolojan, Guvernul condus de Bolojan şi miniştrii PNL”, a explicat Mircea Abrudean.

PSD, somat să iasă din campania electorală

De altfel, Abrudean s-a referit și la măsurile sociale anunțate de PSD, prin care partidul condus de Sorin Grindeanu a blocat adoptarea urgentă a reformelor.

„Dacă nu există bani în buget, n-ai cum să susţii măsuri sociale pentru că bugetul trebuie să fie echilibrat, ca bugetul să fie echilibrat ar trebui tăiate nişte cheltuieli, ca să tăiem nişte cheltuieli ar trebui să avem reforma administraţiei, care, deocamdată, vedem că este blocată”, a explicat Mircea Abrudean.

Întrebat în legătură cu condiţionarea PSD privind adoptarea unui pachet de solidaritate, pe lângă măsurile de relaxare economică, preşedintele Senatului a răspuns: „Eu cred că ar trebui să evităm un context electoral în care nu ne aflăm”.

„Înţeleg că fiecare doreşte să pluseze, să dea mai bine pentru electoratul pe care îl are. Nu cred că suntem în această situaţie în România în acest moment. Şi PNL şi toată lumea îşi doreşte măsuri sociale, toată lumea vrea să sprijine categoriile vulnerabile, dar să vedem în ce măsură se poate”, a adăugat Abrudean.

Abrudean a evidenţiat că există o decizie clară a BPN al PNL pentru sprijinirea reformei administraţiei, în timp ce PSD joacă rolul de opoziţie în interiorul coaliţiei.

„E o situaţie complicată, asta se vede cu ochiul liber, nu trebuie să fii în interiorul coaliţiei ca să-ţi dai seama de asta. Se resimte, evident, acest lucru în actul de guvernare”, a adăugat președintele Senatului.

PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică, alături de unul de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile, „în faţa presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii”.

