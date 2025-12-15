Mircea Abrudean, despre problemele din justiție: „Dacă cineva a greșit trebuie luate măsuri”.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean a vorbit despre problemele din justiția românească.

Clujeanul șef la Senat, Mircea Abrudean că lucrurile trebuie analizate serios în ceea ce privește problemele din justiție | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că instituţiile abilitate trebuie să investigheze cu atenţie problemele din justiţie prezentate în documentarul Recorder, menţionând că, în ceea ce îl priveşte pe ministrul Cătălin Predoiu, este necesară o analiză echilibrată, având în vedere că legile justiţiei contestate în prezent au dus la ridicarea MCV.

„Eu cred că lucrurile trebuie analizate foarte bine. Ceea ce s-a prezentat în documentarul Recorder evident trebuie investigat cu atenţie de către instituţiile abilitate şi văzut care este rezultatul acestor investigaţii. Sigur că, dacă se dovedesc a fi reale, vor trebui luate măsuri. Cu privire la activitatea ministrului Predoiu nu aş dori să mă pronunţ, pentru că trebuie să avem în vedere mai multe aspecte aici. Sigur că emoţia e una majoră şi atunci tendinţa este de a cere altfel de acţiuni”, a afirmat Abrudean, întrebat în legătură cu protestele de stradă privind justiţia şi solicitările de demitere a ministrului Cătălin Predoiu, potrvit Agerpres.ro.

El a adăugat că trebuie analizat şi ceea ce a făcut bine ministrul Predoiu

„Haideţi să ne uităm şi la ce a făcut bine ministrul Predoiu, la faptul că aceste legi ale justiţiei, care sunt contestate în acest moment, au dus la ridicarea MCV (Mecanismul de Cooperare și Verificare - n. red.), la faptul că a avut o contribuţie importantă la aderarea la Schengen. Sunt lucruri care ar trebui să conteze într-o astfel de evaluare. Chestiunile trebuie analizate cu calm, după o analiză serioasă, o investigare serioasă şi, dacă se constată că cineva a greşit, evident că trebuie luate măsuri”, a mai spus Abrudean.

În documentarul Recorder apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: